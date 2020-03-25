【美國疫情】紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機

▲ 【新冠肺炎美國疫情】紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，紐約州成為美國疫情爆心，紐約州新冠肺炎病例佔美國約5.5萬宗近半。紐約州醫院床位和呼吸機都極其短缺，單是呼吸機需求就達到數萬部，惟聯邦政府現時只能支援紐約州數百部呼吸機。紐約州州長科莫炮轟，華府「要2.6萬人死」。華府隨後宣佈增調呼吸機前往紐約州。

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周三（25日）上午，美國新冠肺炎確診病例超過5.48萬宗，其中逾2.63萬宗來自紐約州，紐約一州便佔了美國病例總數48%。

紐約州內死者報271人也是全美國最多。美國疫情死者總數已達706人。

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紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）周二（24日）在紐約市曼哈頓視察醫療物資中心，他直言，紐約州內染病人數，正以每3日翻倍速度上升，增長曲線愈來愈斜。他比喻：

「我們原本在看貨運火車（很慢）。我們現在看到的卻是子彈火車。」

（We were looking at a freight train. Now we are looking at a bullet train.）

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科莫稱，紐約州現時極需呼吸機去治療新冠肺炎病人，數天之內需求達到3萬部。他猛烈批評聯邦政府只向紐約州輸送400部呼吸機，形容這是判處紐約病人死刑：

「你（聯邦政府）選了2.6萬人要他們死。」

（You pick the 26,000 who are going to die.）

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紐約州醫院床位同樣短缺。科莫指，紐約州最新預計需要14萬病床，數字比此前預計11萬多近30%。紐約州現時則只有5萬床位。

科莫見完傳媒後，美國副總統彭斯表示，華府周二和周三都分別會調動2,000部呼吸機前往紐約州。

美國總統特朗普則批評科莫在埋怨，聲稱科莫2015年放棄了以「很好的價格」為紐約州購買1.6萬部呼吸機的機會。特朗普並沒有交待詳情。

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