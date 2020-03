【美國疫情】紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機

▲ 【新冠肺炎美國疫情】紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)全球大流行,紐約州成為美國疫情爆心,紐約州新冠肺炎病例佔美國約5.5萬宗近半。紐約州醫院床位和呼吸機都極其短缺,單是呼吸機需求就達到數萬部,惟聯邦政府現時只能支援紐約州數百部呼吸機。紐約州州長科莫炮轟,華府「要2.6萬人死」。華府隨後宣佈增調呼吸機前往紐約州。

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心(Johns Hopkins CSSE)追蹤數據顯示,截至香港時間周三(25日)上午,美國新冠肺炎確診病例超過5.48萬宗,其中逾2.63萬宗來自紐約州,紐約一州便佔了美國病例總數48%。

紐約州內死者報271人也是全美國最多。美國疫情死者總數已達706人。

紐約州州長科莫(Andrew Cuomo)周二(24日)在紐約市曼哈頓視察醫療物資中心,他直言,紐約州內染病人數,正以每3日翻倍速度上升,增長曲線愈來愈斜。他比喻:

「我們原本在看貨運火車(很慢)。我們現在看到的卻是子彈火車。」

(We were looking at a freight train. Now we are looking at a bullet train.)

▲ 美國疫情危急,紐約極缺呼吸機,紐約州州長科莫炮轟華府支援不足

科莫稱,紐約州現時極需呼吸機去治療新冠肺炎病人,數天之內需求達到3萬部。他猛烈批評聯邦政府只向紐約州輸送400部呼吸機,形容這是判處紐約病人死刑:

「你(聯邦政府)選了2.6萬人要他們死。」

(You pick the 26,000 who are going to die.)

紐約州醫院床位同樣短缺。科莫指,紐約州最新預計需要14萬病床,數字比此前預計11萬多近30%。紐約州現時則只有5萬床位。

科莫見完傳媒後,美國副總統彭斯表示,華府周二和周三都分別會調動2,000部呼吸機前往紐約州。

美國總統特朗普則批評科莫在埋怨,聲稱科莫2015年放棄了以「很好的價格」為紐約州購買1.6萬部呼吸機的機會。特朗普並沒有交待詳情。

