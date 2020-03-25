【印度疫情】全境封鎖21天 違反宵禁令監禁兩年

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情於全球大流行，印度疫情持續惡化，累計確診482例病例，9例死亡。印度總理莫迪（Narendra Modi）下令，印度全境封鎖21天，並實施宵禁，違反新規定的人士將最高監禁兩年。

印度總理莫迪（Narendra Modi）周二（24日）表示，印度政府將從午夜起實施21天的全國封鎖，以阻止冠狀病毒的傳播。他在電視講話中稱：「徹底禁止冒險出門。」

他警告，如果印度不能很好地處理這21天，那麼國家將落後21年。他強調，這是宵禁。國家將不得不為此付出經濟代價，但這是每個人的責任。他呼籲民眾不要驚慌，搶購只會傳播這種疾病，政府將確保物資供應。

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但是，人群仍迅速聚集在首都德里和其他城市的商店搶購物資。目前尚不清楚新規定是否允許民眾外出購買食物和其他必需品。根據新措施，所有非必需業務和學校關閉，醫院和其他醫療設施繼續正常運行。幾乎所有公開聚會都被禁止。任何違反新規定的人將監禁最高兩年和高額罰款。

印度報業托拉斯（Press Trust of India）引述德里一家商店老闆稱：「我從未見過如此混亂的生活。我們所有的庫存，包括大米，麵粉，麵包，餅乾，食用油，都已售罄。」

印度北部城市加茲阿巴德（Ghaziabad）的警察用擴音器在街上巡邏，告訴居民留在室內。

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責任編輯：曾子龍