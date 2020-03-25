【金山股價】金山軟件：疫情帶動雲、遊戲、辦公各業務 早市曾升逾1成（第二版）

▲ 金山軟件去年營運業績轉好，今早股價造好。

金山軟件 （03888） 昨晚公布去年業績，雖然列帳虧損15.5億元人民幣，但扣除股份酬金成本前的營運業績轉虧為盈，賺5133萬元人幣，金山派發末期息0.1港元，較前一年不派末期息為佳。金山軟件今早股價表現理想，早段高見24.8元或升12.7%，午後升幅收窄，最新報23.2元，成交逾7億。

金山去年業績因Cheetah Mobile Inc.（獵豹）的投資的賬面值作出人民幣13億元減值撥備，令列帳業績大幅倒退。首席執行官鄒濤在業績會表示，獵豹的減值撥備並不涉及現金流，金山軟件每季均會評估獵豹經營現金流及股價趨勢，未來有機會作進一步撥備，但他認為，目前獵豹股價已低於其現金價值，即使有機會再下跌，幅度亦應該不會太大。

金山雲上市窗口不確定

金山軟件早前宣佈分拆金山雲在美國上市，鄒濤指上市工作仍推進，但上市窗口短期面臨不確定性。他續指，金山雲上市後金山軟件持股將降至50%以下，將不再併入金山軟件財務報表，而作為金山軟件聯營公司。金山雲業務去年虧損約9億元，鄒濤指，虧損較公司預期低，主要得益於毛利率、經營利潤率的改善，事實上去年第三季雲業務毛利已轉正，預期今年底至明年初雲業務EBITDA利潤率可達盈虧平衡。

疫情正面帶動金山各業務分部

鄒濤續指，新冠肺炎疫情爆發以來，集團線上娛樂、辦公、雲協同業務均受正面帶動，金山文檔月活躍用戶短短兩個月增加3倍至2.4億。遊戲方面，電腦遊戲《劍網3》延續上季強勢，本季玩家人數、消費均上升，未來2至3個月將陸續推出新手遊，包括《劍歌行》，與騰訊（00700）合作的《臥龍吟》預計下半年上線。

金山軟件去年海外月活躍用戶破億，主力市場為印度、印尼。但鑑於疫情在海外擴散，印度更實行宵禁，金山預計今年海外推廣將滯後，仍需評估疫情影響。

以收益計，集團去年收益成本按年上升5成至47.4億元人幣，來自網絡遊戲、雲服務和辦公軟件及服務的收入佔比分別為33%、47%及20%。

（第二版新增管理層評論）

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