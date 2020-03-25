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YouTube不認同頻寬耗光仍降全球預設畫質　回應政府憂慮

金融經濟 09:54 2020/03/25

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YouTube擬降低全球影片的預設解析度。

Google旗下影片網站YouTube表示，將會在全球範圍降低影片的預設清晰度。該公司表示，新冠疫情，全球範圍內空前數量的人開始在家工作，雖然不認為世界上的互聯網頻寬將會在短時間內被消耗光，但是由於政府層面的擔憂日益加劇，YouTube公司依然將採取主動的措施。此前Youtube已應監管機構要求，在歐洲採取該措施。

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YouTube降默認畫質

YouTube表示，會將默認清晰度設定成標清（480p），如果用戶想觀看高清視頻的話，依然可以通過手動選擇的方式提升視頻清晰度。

歐洲的監管機構此前要求，各大串流媒體頻寬限制用量，包括YouTube、Netflix和亞馬遜Prime Video等平台亦在當地推出相關措施。而YouTube這次則將措施擴至全球。

在過去幾周內，串流媒體服務的用量激增。該公司表示，雖然在平時的時候，YouTube的使用量也會在晚間有明顯提升，然而當前流量在大部分時段都會維持在較高的水平上。

與音樂、消息或地圖等服務相比，由於影片所傳輸的文件更大，串流媒體需要消耗更多的互聯網頻寬。Sandvine的研究顯示，去年，Google是全球網絡流量最高的企業，其次是是Netflix。

此前YouTube已經推出了一項功能，根據用戶的網絡連接速度自動調整視頻的清晰度。

Google表示，將繼續與各國​​政府和全世界各地的網絡供應商密切合作，在這個前所未有的情況下，盡力把對系統的壓力降至最低。

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