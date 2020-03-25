國家囤糧或將威脅全球貿易

疫情肆虐下全球各地出現民眾囤貨，此現象有可能擴大至各國政府。隨著各國勞力短缺、限制措施等導致物流受阻，已有國家率先囤糧，或將威脅全球貿易。

彭博報道，各國政府近期立場偏向民族主義，有可能破壞近幾十年來的國際體系。許多政府已經採取了極端措施，實行宵禁和禁足令等，限制可能會擴大至食品政策。一旦某些農產品供應中斷，將對全球產生重大影響，譬如世界上最大的小麥出口國俄羅斯，稱每周都在評估情況，近期不排除實施出口禁令；哈薩克則是最大的麵粉出口國之一，本周起禁止出口麵粉，而早前已禁止出口胡蘿蔔、糖、馬鈴薯、蕎麥、洋蔥等。

與此同時，有些國家正增加糧食儲備，例如中國是最大稻米生產國和消費國，即使已有一年儲備，但政府仍計劃增加購買國內稻米的收成。阿爾及利亞和土耳其在內等的主要小麥進口國，亦已展開新一輪糧食招標；摩洛哥則暫停徵收小麥進口關稅至6月中旬。

英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）新興風險研究主管班頓（Tim Benton）預計鎖國的情況將愈來愈嚴重，如果各國政府不合作確保全球供應，最終情況恐怕會更壞。他警告，民眾搶購潮加上貿易保護主義，食品價格最終可能上漲，惡性循環也會延續，沒有糧食供應，社會就會完全崩潰。

不過，美國農業銀行CoBank的研究副總科瓦斯基（Dan Kowalski）亦強調，與以往食品通膨時期不同，目前玉米、小麥、大豆、稻米等主要農作物的庫存充足，預計價格不會戲劇性暴漲。