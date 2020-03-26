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道指震盪升495點　恒指夜期收市升219點（不斷更新）

金融經濟 04:27 2020/03/26

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恒指黑期升約615點　恒生指數料高開477點重上23000關（不斷更新）

肺炎疫情持續海外擴散，最新英國王儲查理斯據報感染，環球投資氣氛旋即略轉保守，港股夜期高水近百點後倒跌，低水超過100點，仍守於23000點大關之上。美股道指走勢則反覆，倒跌後暫時再倒升。

【4：22】道指收市升495點，收報21200點，標普500指數升1.2%，收報2475點，納指跌0.5%，收報7384點。現貨黃金跌22.5美元或1.4%，收報1638.3美元。油價升1.4%，收報24.34美元。美滙指數跌1.2%，收報100.86。

【3：00】恒指夜期收報23837點，升219點，高水310點。

【1：55】道指升1158點，報21863點，夜期升126點，報23744點。

【22：50】美股倒跌後再倒升，道指暫彈高逾300點；不過，恒指夜期弱勢未扭轉，暫跌257點，報23361點，低水166點。

【騰訊股價】騰訊380元出現「千人操」獲利盤 股價低位反彈17%先行獲利

【無限QE】QE引領環球股市大反彈　熊市格局告終？

港滙升曾穿7.753逼強方兌換保證　1個月拆息9連升港美息差擴闊

【22：02】夜期跌302點，低水211點，黑期亦跌249點。道指倒跌8點，報20696點。

【21：44】恒指夜期跌151點，低水60點，黑期跌100點。道指最多升736點，報21441點。

【21：34】恒指夜期跌116點，報23502點，低水25點。黑期報23515點，跌55點。

【21：33】道指漲逾400點。

【21：30】肺炎疫情持續擴散，最新英國王儲查理斯據報感染，環球投資氣氛旋即略轉保守，港股夜期高水近百點後倒跌，暫跌逾250點，低水超過170點。美股道指期貨亦走低，其後倒升。道指開市報升230點，恒指夜期跌249點，低水158點。

【21：16】道指期貨升130點，恒指夜期跌200點，低水109點。

【20：20】道指期貨倒升26點，報20634點，金價則下跌28.4美元或1.71%，報1631.9美元。道指期貨跌258點，報23360點，低水167點。

【19：10】英國王儲查理斯據報感染肺炎，港股夜期倒跌，暫報23356點，跌262點，低水171點。

【17：17】恒指夜期開報23646點，最新報23719點，升101點，高水192點。

【17：09】恒指黑期升幅擴大至約250點。道指期貨報21286點，升678點。

【16：55】美股期貨升幅進一步擴大，道指期貨升569點，報21177點。恒指黑期續升約110點，報23680點。

美股大幅反彈，市場憧憬美國國會快將通過2萬億美元的刺激經濟方案，道指升2112點或11.4%，創1933年以來最大升幅。港股今早承接高開592點，重上23000關，恒生指數半日升479點，午後傳出參議院通過2萬億美元救市方案消息，美股期貨上升，港股午後升幅再次擴大，恒指全日升863點，成交1512億元

【16：30】即月期指收報23618點，升890點，高水91點。

【16：27】道指期貨升幅擴大，道指期貨報21000點，升392點。

【16：14】萬洲 （00288） 升11.2%，為表現最佳藍籌；中移動 （00941） 逆市跌0.9%，藍籌中表現最差。

【16：10】恒生指數收報23527點，升863點。國指收報9529點，升345點或3.8%。主板成交1512億元。

【15：45】大市升幅擴大至逾800點，上試23500點水平。道指期貨升317點，報20925點。

【15：33】港股尾市升約750點，升至23400點水平。

【15：25】建行 （00939） 升1.4%；工行 （01398） 升1.9%；中行 （03988） 升1.4%；農行 （01288） 升1.7%。另外，交行 （03328） 升2%；招行 （03968） 升4.6%。英國《金融時報》報道指，人行可能會在未來幾天宣布降低內銀基準存款利率，以幫助提高銀行的盈利能力，並鼓勵它們向提供更便宜的資金

金融時報：人行「未來幾天」或減基準存款利率 助內銀盈利

【15：00】上證收報2781點，升2.2%；深證收報10241點，升3.2%；創業板指收報1937點，升3.3%。

【14：58】中興 （00763）  上日宣布，今年將與日本營運商KDDI合作，在日本推出全新中興a1產品系列。新的5G智能手機將與SA和NSA模式相容，具有6.5英寸顯示屏，AI Quad拍攝系統和32MP自拍相機。

【5G手機】中興股價升近一成　將與日本營運商合作推5G智能手機

中興股價造好，升近一成，高見25.1元，成交10.1億元。

【14：38】恒大 （03333） 股價午後抽升，恒大最新升近17%，高見12.22元。

【14：21】滙豐 （00005） 今早一度倒跌，惟午後轉升逾1%。

【14：07】參議院通過2萬億美元救市方案，恒生指數升幅擴大至逾700點。

美國參議院通過2萬億美元救市方案　港股變動暫不大

道指期貨報20757點，升149點。

【14：03】港交所 （00388） 升3%。樺欣控股 （01657） 升0.7%。港交所獲悉，曾於3月20日到訪香港金融大會堂出席新股上市儀式的一位嘉賓，已被確診感染新型冠狀病毒股炎。根據資料，當日進行轉主板上市的公司為樺欣控股 （01657）  。

【新冠肺炎】港交所：3月20日出席樺欣控股轉板上市儀式的嘉賓確診

【13：57】道指期貨轉升，報20618點，升10點。

【13：51】據悉美國參議院就兩黨疫情刺激計劃方案達成協議，大市升幅再次擴大至逾600點，試23300點水平。瑞聲 （02018） 績後反覆，最新轉升2.3%。

【13：48】滙豐 （00005） 午後回升，最新升0.7%，報45.4元。

【13：23】瑞聲 （02018） 倒跌3%，低見37.2元，中午績前升近8%。

【13：06】瑞聲 （02018） 股價升幅一度收窄至不足0.5%，低見38.6元，最新報39.45元，升2.3%。

【13：00】港股午後初段升幅再擴大，曾升近600點。

【13：00】瑞聲 （02018） 績後升幅收窄至不足4%。瑞聲去年少賺41.5%，不派末期息。全年派息0.4元，按年減少72%。

瑞聲去年少賺4成純利22億人幣不派末期息 全年派息減逾7 成

【12：43】SOHO中國 （00410）  去年純利增7.9%至13.3億元人民幣，每股盈利0.26元人民幣，不派末期息，2018年則派0.03元。

SOHO中國去年多賺8% 不派息

【12：41】大新 （02356） 受累淨利息收入與淨服務費及佣金收入均見倒退，加上信貸減值虧損增加52.7%，去年純利跌9.7%至22.4億元，派末期息0.35元。大新中午收報7.09元，升1.7%。

大新純利倒退一成 「對今年前景極為審慎」

【12：38】美三大股指期貨下跌，道指期貨跌291點，報20317點。

【12：30】恒指黑期於港股中午休市期間升幅收窄，恒指黑期升330點，報22984點。

【12：06】重磅藍籌除中移動 （00941） 倒跌，滙豐 （00005） 亦跌0.1%。騰訊 （00700） 半日升2.7%；港交所 （00388） 升2.2%；友邦 （01299） 升半成。

【12：03】申洲 （02313） 半日升9.4%，為表現最好藍籌；中移動 （00941） 倒跌1.5%，藍籌中表現最差。

【12：00】恒生指數半日升479點或2.1%，中午收報23143點；國指中午收報9375點，升191點或2.1%。主板成交801億元。

【11：45】港股中午收市前升約470點，企23100點水平。

【11：30】內地股市上升，上證半日升1.6%，報2765點；深證升2.3%，報3698點；創業板指升2.5%，報1922點。

【11：23】滙豐 （00005） 轉跌，滙豐股價報45.05元，跌0.1%，今早曾高見46.35元。

【10：57】港股23000點暫見支持，大市低見23076點後，升逾500點，回升至23200點水平。

【10：52】重磅藍籌中，中移動 （00941） 率先倒跌，中移動股價跌1.2%，低見55.85元。

【10：39】Nike上季盈利按年減少23%至8.47億美元，收入上升5%至101億美元，好於市場預期的98億美元。Nike代工製造商之一的申洲國際 （02313） 升9.2%，暫為表現最佳藍籌。

【10：30】大市升幅進一步收窄，恒指升不足500點，於23150點水平。

【10：28】消息指蘋果預計將於下月初開始分批重新開放零售店，手機孖寶造好。舜宇 （02382） 升3.7%；今公布業績的瑞聲 （02018） 升幅更大，升7.7%。

【蘋果復工】蘋果4月上旬重啟門市　一度關閉大中華以外所有門店

【10：25】反向ETF下跌，FI二南方恒指 （07500） 跌4.9%。

【10：17】汽車股續造好，吉利 （00175） 升6.3%；比亞迪 （01211） 升5.1%；長汽 （02333） 升9.7%；華晨 （01114） 升9.2%。

【10：09】大市升幅收窄至600點以下，於23260點水平。

【10：06】雷蛇 （01337） 績後逆市跌1.9%，一度試穿1元水平。雷蛇去年收入增長15%至8.2億美元（約63.6億港元），股東應佔虧損收窄至8418萬美元（約6.5億港元）。

雷蛇去年虧損收窄至6.5億元 硬件供應短期受疫情影響

【10：02】黃金股造好，招金 （01818） 升6.2%；中國黃金 （06099） 升6.9%；SDPR金ETF （02840） 升3%。

【10：00】港股升約800點後，大市升勢略為回順，恒指最新升680點，報23343點。

【09：52】港股兩日累計，恒指暫時升逾1700點。

【09：49】內航股造好，南航 （01055） 升13.7%；東航 （00670） 升11.6%；國航 （00753） 升9.7%。國務院總理李克強24日主持召開國務院常務會議，部署進一步提升中國國際航空貨運能力，努力穩定供應鏈。

另外，國泰 （00293） 亦升7.5%。

【09：43】東京奧運會2020延期，體育用品股上升，安踏 （02020） 升7.1%；李寧 （02331） 升11%；特步 （01368） 升6.4%；中國動向 （03818） 升3.2%。

【東京奧運】阿里巴巴：支持東京奧運延期決定 期待奧林匹克有最好的明天

【東京奧運】東京奧運延期　日本經濟損失多少？

【09：37】業績股造好，萬洲 （00288） 、金山軟件 （03888） 分別升逾一成。

【金山股價】金山軟件營運轉賺　早市彈升逾1成

【09：33】ATM 3股造好，阿里巴巴 （09988） 升3.7%，高見181.7元重上招股價；騰訊 （00700） 升4%，高見381.6元；美團 （03690） 升6%，高見90.7元。

【09：33】港股開市後初段升幅擴大至逾700點。

【09：29】內地3大股指高開，上證升1.9%，深證升2.5%，創業板指升2.6%。

【09：27】萬洲國際 （00288） 股價績後升6.2%。萬洲去年收入升6.6%至241億元美元，純利升31.7%至13.8億美元，派末期息0.265港元。

【藍籌業績】萬洲國際全年多賺32%　除武漢外復工率超過95%（第二版）

【09：24】金山軟件 （03888） 績後升6.8%。金山1軟件去年由盈轉虧，錄得虧損約15.5億元人民幣，收入增39%至82.2億元，派末期息每股0.1港元。

【金山軟件業績】金山軟件全年虧損15.5億人幣　派末期息0.1元

【09：22】騰訊 （00700） 升2.7%，開報375元；滙豐 （00005） 升2.2%，開報46.1元；中移動 （00941） 升2.5%，開報58元；港交所 （00388） 升3%，開報230.6元；友邦 （01299） 升4.9%，開報67元。

【09：20】恒生指數重上23000點關口，恒指升592點或2.6%，開報23255點。國指開報9427點，升242點或2.6%。

【09：16】人民幣中間價報7.0742，上調257點子。

【09：14】即月期指開報23250點，升522點或2.3%，高水587點。

【09：11】油價於亞洲時段續升，紐約期油升2.6%，報24.63美元；布蘭特期油升1.8%，報27.64美元。

【08：50】恒指黑期升幅收窄至約500點，美股期貨下跌，道指期貨跌208點，報20400點。

【08：38】日經225指數升903點或5%，報18996點；南韓KOSPI指數報1694點，升84點或5.3%。

【08：37】滙豐 （00005） ADR折合報45.88元，升1.7%；騰訊 （00700） ADR折合報375.4元，升2.8%。

【08：30】恒指黑期升約615點，報23270點；道指期貨升1點，報20609點。

【08：00】美國總統特朗普表示，希望在4月12日（周日）復活節之前，逐步解除保持社交距離的限制，並重新啟動美國經濟。

【新冠肺炎】特朗普希望復活節前重新啟動美國經濟

【新冠肺炎】美國據悉考慮允許延遲支付進口商品關稅3個月

【07：00】美股大幅反彈，道指最多曾升2145點，道指最終升2112點，報20704點，升幅11.4%，創1933年以來最大漲幅；標指升209點，報2447點，升幅9.4%；納指升557點，報7417點，升幅8.1%。

港股ADR收報23141點，升477點或2.1%；恒指夜期收報23101點，升373點或1.6%。

道指飈2112點港股ADR升477點　紐約期金升約6%

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責任編輯︰梁浩碩

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