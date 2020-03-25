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恒生指數升479點企23000點水平　中移動倒跌1.5%藍籌最差（不斷更新）

金融經濟 12:33 2020/03/25

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恒指黑期升約615點　恒生指數料高開477點重上23000關（不斷更新）

美股大幅反彈，市場憧憬美國國會快將通過2萬億美元的刺激經濟方案，道指升2112點或11.4%，創1933年以來最大升幅。港股今早承接高開592點，重上23000關，恒生指數早段曾升約800點，其後大市回順，恒指半日升479點，成交801億元。

若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開477點，恒指重上23000關。

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【12：30】恒指黑期於港股中午休市期間升幅收窄，恒指黑期升330點，報22984點。

【12：06】重磅藍籌除中移動 （00941） 倒跌，滙豐 （00005） 亦跌0.1%。騰訊 （00700） 半日升2.7%；港交所 （00388） 升2.2%；友邦 （01299） 升半成。

【12：03】申洲 （02313） 半日升9.4%，為表現最好藍籌；中移動 （00941） 倒跌1.5%，藍籌中表現最差。

【12：00】恒生指數半日升479點或2.1%，中午收報23143點；國指中午收報9375點，升191點或2.1%。主板成交801億元。

【11：45】港股中午收市前升約470點，企23100點水平。

【11：30】內地股市上升，上證半日升1.6%，報2765點；深證升2.3%，報3698點；創業板指升2.5%，報1922點。

【11：23】滙豐 （00005） 轉跌，滙豐股價報45.05元，跌0.1%，今早曾高見46.35元。

【10：57】港股23000點暫見支持，大市低見23076點後，升逾500點，回升至23200點水平。

【10：52】重磅藍籌中，中移動 （00941） 率先倒跌，中移動股價跌1.2%，低見55.85元。

【10：39】Nike上季盈利按年減少23%至8.47億美元，收入上升5%至101億美元，好於市場預期的98億美元。Nike代工製造商之一的申洲國際 （02313） 升9.2%，暫為表現最佳藍籌。

【10：30】大市升幅進一步收窄，恒指升不足500點，於23150點水平。

【10：28】消息指蘋果預計將於下月初開始分批重新開放零售店，手機孖寶造好。舜宇 （02382） 升3.7%；今公布業績的瑞聲 （02018） 升幅更大，升7.7%。

【蘋果復工】蘋果4月上旬重啟門市　一度關閉大中華以外所有門店

【10：25】反向ETF下跌，FI二南方恒指 （07500） 跌4.9%。

【10：17】汽車股續造好，吉利 （00175） 升6.3%；比亞迪 （01211） 升5.1%；長汽 （02333） 升9.7%；華晨 （01114） 升9.2%。

【10：09】大市升幅收窄至600點以下，於23260點水平。

【10：06】雷蛇 （01337） 績後逆市跌1.9%，一度試穿1元水平。雷蛇去年收入增長15%至8.2億美元（約63.6億港元），股東應佔虧損收窄至8418萬美元（約6.5億港元）。

雷蛇去年虧損收窄至6.5億元 硬件供應短期受疫情影響

【10：02】黃金股造好，招金 （01818） 升6.2%；中國黃金 （06099） 升6.9%；SDPR金ETF （02840） 升3%。

【10：00】港股升約800點後，大市升勢略為回順，恒指最新升680點，報23343點。

【09：52】港股兩日累計，恒指暫時升逾1700點。

【09：49】內航股造好，南航 （01055） 升13.7%；東航 （00670） 升11.6%；國航 （00753） 升9.7%。國務院總理李克強24日主持召開國務院常務會議，部署進一步提升中國國際航空貨運能力，努力穩定供應鏈。

另外，國泰 （00293） 亦升7.5%。

【09：43】東京奧運會2020延期，體育用品股上升，安踏 （02020） 升7.1%；李寧 （02331） 升11%；特步 （01368） 升6.4%；中國動向 （03818） 升3.2%。

【東京奧運】阿里巴巴：支持東京奧運延期決定 期待奧林匹克有最好的明天

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【09：37】業績股造好，萬洲 （00288） 、金山軟件 （03888） 分別升逾一成。

【金山股價】金山軟件營運轉賺　早市彈升逾1成

【09：33】ATM 3股造好，阿里巴巴 （09988） 升3.7%，高見181.7元重上招股價；騰訊 （00700） 升4%，高見381.6元；美團 （03690） 升6%，高見90.7元。

【09：33】港股開市後初段升幅擴大至逾700點。

【09：29】內地3大股指高開，上證升1.9%，深證升2.5%，創業板指升2.6%。

【09：27】萬洲國際 （00288） 股價績後升6.2%。萬洲去年收入升6.6%至241億元美元，純利升31.7%至13.8億美元，派末期息0.265港元。

【藍籌業績】萬洲國際全年多賺32%　除武漢外復工率超過95%（第二版）

【09：24】金山軟件 （03888） 績後升6.8%。金山1軟件去年由盈轉虧，錄得虧損約15.5億元人民幣，收入增39%至82.2億元，派末期息每股0.1港元。

【金山軟件業績】金山軟件全年虧損15.5億人幣　派末期息0.1元

【09：22】騰訊 （00700） 升2.7%，開報375元；滙豐 （00005） 升2.2%，開報46.1元；中移動 （00941） 升2.5%，開報58元；港交所 （00388） 升3%，開報230.6元；友邦 （01299） 升4.9%，開報67元。

【09：20】恒生指數重上23000點關口，恒指升592點或2.6%，開報23255點。國指開報9427點，升242點或2.6%。

【09：16】人民幣中間價報7.0742，上調257點子。

【09：14】即月期指開報23250點，升522點或2.3%，高水587點。

【09：11】油價於亞洲時段續升，紐約期油升2.6%，報24.63美元；布蘭特期油升1.8%，報27.64美元。

【08：50】恒指黑期升幅收窄至約500點，美股期貨下跌，道指期貨跌208點，報20400點。

【08：38】日經225指數升903點或5%，報18996點；南韓KOSPI指數報1694點，升84點或5.3%。

【08：37】滙豐 （00005） ADR折合報45.88元，升1.7%；騰訊 （00700） ADR折合報375.4元，升2.8%。

【08：30】恒指黑期升約615點，報23270點；道指期貨升1點，報20609點。

【08：00】美國總統特朗普表示，希望在4月12日（周日）復活節之前，逐步解除保持社交距離的限制，並重新啟動美國經濟。

【新冠肺炎】特朗普希望復活節前重新啟動美國經濟

【新冠肺炎】美國據悉考慮允許延遲支付進口商品關稅3個月

【07：00】美股大幅反彈，道指最多曾升2145點，道指最終升2112點，報20704點，升幅11.4%，創1933年以來最大漲幅；標指升209點，報2447點，升幅9.4%；納指升557點，報7417點，升幅8.1%。

港股ADR收報23141點，升477點或2.1%；恒指夜期收報23101點，升373點或1.6%。

道指飈2112點港股ADR升477點　紐約期金升約6%

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 期貨 瑞聲科技（02018） 舜宇光學科技（02382） FI二南方恒指（07500） 華晨中國汽車（01114） 長城汽車（02333） 比亞迪股份（01211） 吉利汽車（00175） 雷蛇（01337）

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