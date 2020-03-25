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恒指黑期升約615點　恒生指數料高開477點重上23000關（不斷更新）

金融經濟 08:51 2020/03/25

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恒指黑期升約615點　恒生指數料高開477點重上23000關（不斷更新）

美股大幅反彈，市場憧憬美國國會快將通過2萬億美元的刺激經濟方案，道指升2112點或11.4%，創1933年以來最大升幅。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開477點，恒指重上23000關。

【美國放水】滙豐梁兆基親解3原因 港P減無可減

【東京奧運】東京奧運延期　日本經濟損失多少？

【08：50】恒指黑期升幅收窄至約500點，美股期貨下跌，道指期貨跌208點，報20400點。

【08：38】日經225指數升903點或5%，報18996點；南韓KOSPI指數報1694點，升84點或5.3%。

【08：37】滙豐 （00005） ADR折合報45.88元，升1.7%；騰訊 （00700） ADR折合報375.4元，升2.8%。

【08：30】恒指黑期升約615點，報23270點；道指期貨升1點，報20609點。

【08：00】美國總統特朗普表示，希望在4月12日（周日）復活節之前，逐步解除保持社交距離的限制，並重新啟動美國經濟。

【新冠肺炎】特朗普希望復活節前重新啟動美國經濟

【新冠肺炎】美國據悉考慮允許延遲支付進口商品關稅3個月

【07：00】美股大幅反彈，道指最多曾升2145點，道指最終升2112點，報20704點，升幅11.4%，創1933年以來最大漲幅；標指升209點，報2447點，升幅9.4%；納指升557點，報7417點，升幅8.1%。

港股ADR收報23141點，升477點或2.1%；恒指夜期收報23101點，升373點或1.6%。

道指飈2112點港股ADR升477點　紐約期金升約6%

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 期貨 藍籌股 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 恒生指數

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