【美股收市】炒救市方案道指飈2112點 11%漲幅為1933年來最大

美股周二大幅反彈，道指尾市勁飈逾2100點，漲逾11%，創1933年以來最大漲幅，市場憧憬美國國會快將通過2萬億美元的刺激經濟方案，意大利新冠肺炎確診及死亡數字連續兩日下跌，利好市場氣氛，美債價跌息升。

道指全日最多曾升2145點，本港今晨4時，升2112點，報20704點，升幅11.4%；標指升209點，報2447點，升幅9.4%；納指升557點，報7417點，升幅8.1%。

標指11個板塊全綫造好，能源股漲逾16%最標青，工業、金融及原材料升逾12%，公用事業、資訊科技升逾一成。

銀行股上揚，道指成分股美國運通（American Express，美：AXP）升22%，摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM）升11.9%，高盛（Goldman Sachs，美︰GS）升13.8%。重磅股波音（Boeing，美：BA）勁升逾兩成。

惟美國經濟步向衰退的訊號陸續浮現，3月份服務業採購經理指數（PMI）報39.1，是超過10年來最急的跌勢，亦遠差於市場預期的42。製造業PMI亦跌穿50水平，報49.2，低於上月的50.7，但優於預期的42.5。綜合PMI報40.5，創歷史新低，差過上月49.6。

油價向好，紐約期油及倫敦布蘭特期油一度急升7.7%及6%。標普500能源指數曾急升16.8%，為2008年11月以來最大升幅，埃克森美孚（Exxon Mobil，美︰XOM）、雪佛龍（Chevron，美︰CVX）全日最多曾升13.8%及24.7%。

聯儲局周一推出「無限量寬」，美元受壓，黃金則成為最受惠資產。現貨金價繼周一急升3.6%後，周二再升最多5.2%，高見1634.16美元。

美滙指數尾市跌0.5%，報101.94；歐元升0.4%，報1.0771美元；英鎊、澳元、紐元同升逾1.5%。

日圓跌0.2%，報111.47兌1美元，每百日圓兌6.9554港元；國際奧委會接納東京奧運延遲1年舉行的要求，一般估計，延遲造成直接經濟損失約60億美元（約468億港元），多項工程項目會出現違約，將進一步衝擊日本的低迷經濟。

市場緊盯美國國會日內能否通過規模達2萬億美元的刺激經濟方案。共和黨制定的刺激經濟方案，周一兩度於參議院闖關失敗，未能取得推動方案前進的60票，主因民主黨強烈反對部分條款。

惟參院少數黨主席舒默（Chuck Schumer）表示， 與財長姆欽（Steven Mnuchin）的會談「非常好」，雙方就部分條款的分歧已顯著收窄。參議院於美國周二早上9時半再次召開會議，有指今日內有機會表決方案。

