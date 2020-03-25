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【美股午市】憧憬巨資救經濟　道指漲近1600點

環球經濟金融 02:04 2020/03/25

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美股周二早段大幅反彈，道指一度升逾1800點，主因市場憧憬美國國會日內有望通過2萬億美元的刺激經濟方案，以及意大利確診及死亡數字連續兩日下跌，利好市場氣氛。

道指早段曾升1848點，本港今晨1時48分，升1592點，報20184點；標指升168點，報2405點；納指升419點，報7280點。

標指11個板塊全綫造好，能源股漲逾11%最標青，金融、原材料及工業股升逾9%，公用事業、資訊科技、非必需消費品股升6.7%至8.2%。

油價向好，亦推動美股走高，紐約期油及倫敦布蘭特期油一度急升7.7%及6%。標普500能源指數表現亮麗，早段一度急升14.2%，為2008年11月以來最大升幅，埃克森美孚（Exxon Mobil，美︰XOM）、雪佛龍（Chevron，美︰CVX）午市升9.6%及17.4%。

銀行股升勢凌厲，道指成分股美國運通（American Express，美：AXP）升逾15.7%，摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM）升12.3%，高盛（Goldman Sachs，美︰GS）升10.2%。

聯儲局周一推出「無限量寬」，美元受壓，黃金則成為最受惠資產。現貨金價繼周一急升3.6%後，周二再升最多4.9%，高見1,629.26美元。

美滙指數午市跌0.5%，報101.93；歐元升0.3%，報1.0763美元；英鎊、澳元、紐元同升逾1%。

日圓跌0.2%，報111.46兌1美元，每百日圓兌6.9575港元；日本政府正式提出東京奧運延遲1年舉行的要求，並獲國際奧委會接納，成為現代奧運史上第一次延期。一般估計，延遲造成直接經濟損失約60億美元，多項工程項目會出現違約，料將進一步衝擊日本的低迷經濟。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 +1592點 20184點
美國標指 +168點 2405點
美國納指 +419點 7280點
歐洲Stoxx 600指數 +8.4% 304點
     
美匯指數 -0.5% 101.93
歐元 +0.3% 1.0763美元
日圓 -0.2% 111.46兌1美元
     
美國2年債息 +7點子 0.3876厘
美國10年債息 +4點子 0.8307厘
     
紐約期油 +0.4% 23.46美元
倫敦布蘭特期油 +0.8% 27.25美元
現貨金 +4.7% 1626.25美元
     
＊截至本港今晨1時48分    

美股 布蘭特期油 紐約期油 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數 金價 美國國會 美國聯儲局

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