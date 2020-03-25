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【美國放水】滙豐梁兆基親解3原因 港P減無可減

金融經濟 08:00 2020/03/25

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滙豐銀行亞太區顧問梁兆基重申，香港最優惠利率（P）減無可減。

新冠肺炎衝擊環球經濟，美國聯儲局破天荒兩周內緊急減息1.5厘、又啟動無上限量化寬鬆（QE）救市。滙豐銀行亞太區顧問梁兆基受訪時，提出3大原因解釋港元最優惠利率（P）不變的決定，「若要求單邊減息可說是廢除P作為穩定器（stabilizer）的作用」。

梁兆基解釋，緊接去年減息後，港元儲蓄利率已屆0息，「除非香港採用負利率，否則美國再減息香港基本上都無法跟減」

與同是量寬時期的08年相比，最近1個月港元拆息（Hibor）走勢遠高於當年的近0%，意味銀行缺乏調整息率誘因。

更重要的是，大部分銀行商業貸款與拆息掛鈎，而P具有內含穩定（built-in stabilizer）的作用，例如H按中的封頂息率就是以P減2.5%至2.75%釐定（實際幅度視乎個別銀行）。

單邊減息如廢除P穩定作用 未必利消費者

他續指，H按封頂息的原意是提供保障機制，當拆息急升時以封頂息作為供款上限；拆息下跌時貸款成本即相應回落，毋需逐次將P拉低。

對於意見指銀行何不單邊減息（只減P但維持儲蓄利率不變）。梁兆基強調，維持息口不變的決定牽涉的遠超單純息差因素，而是貸款市場結構相當複雜，亦有內含的穩定機制，「單邊減P有如廢除其穩定性的作用」，他重申P已缺乏再減空間，「再減亦未必對所有消費者有好處，而所有產品結構亦要改變」。

滙豐：不排除環球熱錢再湧港

量寬時代重臨，環球熱錢湧港的情況會否重演，他不排除會再發生因香港作為安全港的確可吸引資金泊入，但更重要的是今次疫情觸發實體經濟的不確定性（詳見另文），國際投資者對亞洲經濟的信心仍要視乎未來發展。

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