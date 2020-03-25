「供平過租」是入市時機？

美國聯儲局推出無限QE(量化鬆寬)救市，低息環境預計會持續一段時。近期不少租客憧憬買樓繼續「供平過租」，希望賺取差價，但在跌市之下，會否隨時墮入賺息蝕價的陷阱？

租客貪低息環境「供平過租」，入市個案增

樓價跌勢未止，隨時「賺低蝕價」

租金同下跌，跌幅甚至較樓價多

近期市場陸續錄得租客轉租為買的入市個案，原因正因為低息環球下「供平過租」優勢。

例如有原本租用長沙灣私樓的租客，轉為以215萬元購入屯門良景邨開放式戶，月供僅7,646元，比起租金1萬元低2成，而另一個天水圍租客亦以581萬元柏慧豪廷兩房戶，每個月的供款與原本的租金相若。

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目前本港實際按揭息率大約2.35厘至2.5厘左右，對比差估署的數據，細單位的租金回報率大約2.5%，隨著樓價下跌，市面上亦不乏一些租金回報率達3厘的「筍盤」，扣除按揭利息仍然有「淨息差」賺

不過，疫情仍然持續擴散，再加上環球面臨經濟衰退，甚至金融危機，樓價走勢仍然是易跌難升，即使租戶能夠在現時入市賺到「供平過租」的好處，只要樓價下跌5%，便足以抵銷1至2年的低息好處，隨時賺息蝕價，得不償失。

同時，當樓價下跌的時候，租金亦難以免受到拖累。根據差估署的數據，由去年高位至最新1月份數據，樓價跌幅僅4.7%，而租金跌幅則達7.2%。

因此，買家入市與否，應顧及樓價前景、自己的負擔能力及自住需求等因素，而不是只考慮低息的因素。

記者：余敏欽