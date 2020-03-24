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【稻香業績】稻香去年多賺7% 疫情將重大影響首季表現

金融經濟 23:25 2020/03/24

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稻香表示，疫情仍持續變化，難以預測對今年業績影響的程度及重要性。

經營酒樓「稻香」、「潮館」及「客家好棧」等的稻香控股 （00573） 公布，去年度收益按年跌5.6%至39.1億元，純利增7.4%至1.2億元。每股盈利12.29仙，末期息大縮水逾41%，每股派3.5仙，全年共派息9.5仙，派息率為77.3%。

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稻香表示，過去1年香港及中國內地均受到宏觀經濟放緩、社會動盪，以及新型冠狀病毒爆發等因素的衝擊，導致消費意欲低迷，餐飲行業也正處於特別難艱時期。受疫情影響，中國的所有餐廳都已暫時關閉，廣東省的餐廳計劃從3月初起逐步重新開放。同時，香港已暫時關閉4間餐廳，並根據最新需求調整部分餐廳的營業時間。

去年香港業務收入按年跌7.8%至23.9億元。稻香表示，將繼續整合及推出季節性推廣活動，以保持香港業務表現。「半價點心」等推廣活動為集團帶來穩定收入，而季節性推廣活動如「阿拉斯加皇帝蟹」吸納到不少顧客。同時，集團亦改善對勞工成本和流程的控制，實行各種措施之後，年內同店銷售上升1.0%，人均消費上升1.7%。

食肆及餅店數目按年減9間至137間

截至去年底止，稻香在香港經營49家食肆，按年減少15間，而泰昌餅家則淨增設1間至17間。計及內地，稻香共有137間食肆及餅店。

稻香預計，這場香港和中國內地的健康危機將對第一季度表現產生重大影響。鑑於疫情仍然持續變化，故難以預測新型冠狀病毒爆發對今年業績影響的程度及重要性。

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香港股票 稻香控股（00573） 經濟 疫情 冠狀病毒

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