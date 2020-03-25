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【香港封關】馬會機場麥當勞　一文看清香港機構「封場」防疫措施

金融經濟 09:28 2020/03/25

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針對新冠肺炎疫情持續擴散，多間大型機構實施嚴格防疫措施。

香港政府最新宣布，鼓勵增加社交距離，以及防止近距離接觸而導致病毒傳播，各大型機構陸續採取嚴格措施，阻止疫情傳播。以下一文看清各機構措施：

麥當勞：3月25日至4月7日期間的兩星期

所有餐廳於下午6時後不提供堂食，只設外賣及麥麥送 服務，包括24小時餐廳。

3月30日起將，再度推出大受歡迎的 Double 系列。四款美食的優質材料加倍升級，包括 Double 魚柳 飽、Double 麥樂雞 （共 12 件）、Double 豬柳蛋漢堡和 Double 芝士安格斯。

香港麥當勞餐廳暫不接待正接受強制檢疫人士，如外送地址屬於確診或家居隔離人士的住所名單內，外送員會將食物派送至大廈大堂，以達致零接觸取餐。

相關文章：【全球大流行】麥當勞明下午6時後不設堂食　麥麥送晚市服務免運費

馬會：3月25日至4月7日期間的兩星期

●跑馬地會所：暫停所有消閒設施，包括更衣室
●沙田會所：暫停所有消閒設施，包括更衣室
●雙魚河鄉村會所：除會員花園單車徑外，暫停所有消閒設施

同時，所有大型宴會，包括婚宴將被取消。

相關文章：馬會暫停所有消閒設施

機管局：3月25日至4月7日期間的兩星期

因應港府最新安排，客運大樓內大部分的商鋪及食肆由3月25日起暫停營業14天至4月7日，約20間商鋪及食肆將會維持營業，為旅客提供包括餐飲、藥店、便利店、找換店及免稅店等服務，惟營業時間將會縮短。

因應有關的安排，機管局將會寬免暫停營業的商鋪及食肆的租金14天，同時亦會寬免所有繼續營業的的商鋪及食肆未來14天的定額租金。

蘭桂芳多間夜場停業

港府推行禁酒令，酒吧等持酒牌機構不能賣酒，而且多名確診者曾到過蘭桂芳，多間夜場將暫時停業，如Levels 、Dragon-i 、VOLAR和Zentral 等。

相關文章：

【香港封關】機場明起大部分店鋪停工14日　商戶：單日生意額不足100元（第二版）

疫情 機場管理局 馬會 麥當勞

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