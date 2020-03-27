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【香港封關】稻香富臨麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施

金融經濟 10:21 2020/03/27

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針對新冠肺炎疫情持續擴散，多間大型機構實施嚴格防疫措施。

香港政府最新宣布，鼓勵增加社交距離，以及防止近距離接觸而導致病毒傳播，各大型機構陸續採取嚴格措施，阻止疫情傳播。以下一文看清各機構措施：

富臨部分分店停業 外賣四八折

富臨 （01443） 繼續推外賣優惠，低至四八折。富臨旗下酒樓的香港仔、北角、上水、沙咀道、奧海城、東廣場分店繼續停業，其餘酒樓維持日常營業時間。

稻香集團3月28日至4月10日屬下分店暫停晚市

稻香 （00573）  宣布，3月28日起至4月10日，屬下分店暫停晚市，僅營業至下午4時；且即日起餐廳不接待正接受強制檢疫人士。稻香集團屬下的餐廳包括稻香、稻香超級漁港、稻香漁港市集、稻香茶居、稻坊、客家好棧、潮館、迎潮、鍾菜、鍾廚等。

相關文章：稻香集團明日至4月10日屬下分店暫停晚市　營業至下午4時

大家樂：3月27日至4月9日期間的兩星期

大家樂快餐、一粥麵、米線陣及Oliver’s Super Sandwiches各分店於晚上6時30分後暫停堂食，只提供外賣服務。

配合有關營業安排，集團旗下餐廳已推出各種外賣餐單組合及優惠，大家樂快餐及一粥麵提前於下午5時供應晚市外賣產品，另有特快提取外賣餐款，同時亦會加強與外賣速遞平台foodpanda及Deliveroo合作，為顧客提供不同的優惠。

相關文章：大家樂旗下餐廳周五起暫停晚市堂食 餐廳將安裝透明分隔膠板

麥當勞：3月25日至4月7日期間的兩星期

所有餐廳於下午6時後不提供堂食，只設外賣及麥麥送 服務，包括24小時餐廳。

3月30日起將，再度推出大受歡迎的 Double 系列。四款美食的優質材料加倍升級，包括 Double 魚柳 飽、Double 麥樂雞 （共 12 件）、Double 豬柳蛋漢堡和 Double 芝士安格斯。

香港麥當勞餐廳暫不接待正接受強制檢疫人士，如外送地址屬於確診或家居隔離人士的住所名單內，外送員會將食物派送至大廈大堂，以達致零接觸取餐。

相關文章：【全球大流行】麥當勞明下午6時後不設堂食　麥麥送晚市服務免運費

馬會：3月25日至4月7日期間的兩星期

●跑馬地會所：暫停所有消閒設施，包括更衣室
●沙田會所：暫停所有消閒設施，包括更衣室
●雙魚河鄉村會所：除會員花園單車徑外，暫停所有消閒設施

同時，所有大型宴會，包括婚宴將被取消。

相關文章：馬會暫停所有消閒設施

機管局：3月25日至4月7日期間的兩星期

因應港府最新安排，客運大樓內大部分的商鋪及食肆由3月25日起暫停營業14天至4月7日，約20間商鋪及食肆將會維持營業，為旅客提供包括餐飲、藥店、便利店、找換店及免稅店等服務，惟營業時間將會縮短。

因應有關的安排，機管局將會寬免暫停營業的商鋪及食肆的租金14天，同時亦會寬免所有繼續營業的的商鋪及食肆未來14天的定額租金。

蘭桂芳多間夜場停業

港府推行禁酒令，酒吧等持酒牌機構不能賣酒，而且多名確診者曾到過蘭桂芳，多間夜場將暫時停業，如Levels 、Dragon-i 、VOLAR和Zentral 等。

相關文章：

【香港封關】機場明起大部分店鋪停工14日　商戶：單日生意額不足100元（第二版）

疫情 機場管理局 馬會 麥當勞

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【中國封關】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十六版）

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