【食肆停業】敘福樓稻香富臨麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）

▲ 針對新冠肺炎疫情持續擴散，多間大型機構實施嚴格防疫措施。

香港政府最新宣布，鼓勵增加社交距離，減少外出消費及聚會人數，防止近距離接觸而導致病毒傳播，各大型機構陸續採取嚴格措施，阻止疫情傳播。以下一文看清各機構措施：

敘福樓限入座率五成 為期兩周

【更新時間：3月27日16：45】

敘福樓（01978）主席及行政總裁黃傑龍指，周六（28日）開始部份品牌全日限制入座上限50%，其他則於晚上6時半後限制入座上限為50%，並會為外賣提供折扣，上述措施維持14日。

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太興晚市不設搭枱 拒絕戴檢疫手帶人士進入

【更新時間：3月27日15：33】

太興 （06811） 回覆本報查詢指，旗下餐廳晚市時不設搭枱，並預留更多餐桌空間，以避免人群聚集；顧客進入餐廳前檢查體溫，並需要用酒精搓手液搓手，並建議顧客在進食外的時間盡量佩戴口罩。同時，餐廳拒絕讓戴有強制檢疫手帶人士進入旗下餐廳。

為鼓勵更多客人選擇外賣服務，太興會為晚市外賣自取及外送服務提供折扣優惠。

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煌府3月27日起陸續暫停晚市服務

【更新時間：3月24日11：00】

經營煌府酒家的首灃控股 （01703） 回覆本報查詢表示，煌府分店今日（27日）起陸續暫停晚市服務 ，暫定兩星期，視乎到時實際情況而定。

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富臨部分分店停業 外賣四八折

【更新時間：3月24日10：45】

富臨 （01443） 繼續推外賣優惠，低至四八折。富臨旗下酒樓的香港仔、北角、上水、沙咀道、奧海城、東廣場分店繼續停業，其餘酒樓維持日常營業時間。

稻香集團3月28日至4月10日屬下分店暫停晚市

【更新時間：3月24日10：00】

稻香 （00573） 宣布，3月28日起至4月10日，屬下分店暫停晚市，僅營業至下午4時；且即日起餐廳不接待正接受強制檢疫人士。稻香集團屬下的餐廳包括稻香、稻香超級漁港、稻香漁港市集、稻香茶居、稻坊、客家好棧、潮館、迎潮、鍾菜、鍾廚等。

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大家樂：3月27日至4月9日期間的兩星期

大家樂集團 （00341） 旗下大家樂快餐、一粥麵、米線陣及Oliver’s Super Sandwiches各分店於晚上6時30分後暫停堂食，只提供外賣服務。

配合有關營業安排，集團旗下餐廳已推出各種外賣餐單組合及優惠，大家樂快餐及一粥麵提前於下午5時供應晚市外賣產品，另有特快提取外賣餐款，同時亦會加強與外賣速遞平台foodpanda及Deliveroo合作，為顧客提供不同的優惠。

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麥當勞 ：3月25日至4月7日期間的兩星期

所有餐廳於下午6時後不提供堂食，只設外賣及麥麥送 服務，包括24小時餐廳。

3月30日起將，再度推出大受歡迎的 Double 系列。四款美食的優質材料加倍升級，包括 Double 魚柳 飽、Double 麥樂雞 （共 12 件）、Double 豬柳蛋漢堡和 Double 芝士安格斯。

香港麥當勞餐廳暫不接待正接受強制檢疫人士，如外送地址屬於確診或家居隔離人士的住所名單內，外送員會將食物派送至大廈大堂，以達致零接觸取餐。

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馬會 ：3月25日至4月7日期間的兩星期

●跑馬地會所：暫停所有消閒設施，包括更衣室

●沙田會所：暫停所有消閒設施，包括更衣室

●雙魚河鄉村會所：除會員花園單車徑外，暫停所有消閒設施

同時，所有大型宴會，包括婚宴將被取消。

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機管局 ：3月25日至4月7日期間的兩星期

因應港府最新安排，客運大樓內大部分的商鋪及食肆由3月25日起暫停營業14天至4月7日，約20間商鋪及食肆將會維持營業，為旅客提供包括餐飲、藥店、便利店、找換店及免稅店等服務，惟營業時間將會縮短。

因應有關的安排，機管局將會寬免暫停營業的商鋪及食肆的租金14天，同時亦會寬免所有繼續營業的的商鋪及食肆未來14天的定額租金。

蘭桂芳 多間夜場停業

港府推行禁酒令，酒吧等持酒牌機構不能賣酒，而且多名確診者曾到過蘭桂芳，多間夜場將暫時停業，如Levels 、Dragon-i 、VOLAR和Zentral 等。

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