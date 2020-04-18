【美國疫情分析】紐約病例冠絕美國 環球大都會同高危

美國的新冠肺炎確診病例持續增長，紐約州病例周四已經超過22萬，佔全美國整體3分之1，當中一半來自全美國最繁華的紐約市。目前全美國有3萬人死於新冠肺炎，紐約州達1.4萬，紐約市更佔逾1萬（包括約4000名懷疑染病但未進行病毒檢測），單是一個城市，便冠絕全美其餘各州。當中一大原因，其實身在香港大都會的你和我亦同樣面對，就是人口密度過高。

紐約市病例冠絕全美各州

人口密度高，成傳播關鍵

保持社交距離，以減風險

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▲ 中央公園以外，紐約市擠滿了密密麻麻的高樓大廈。

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在白宮疫情資訊發布會上，衛生專家伯克斯表示，大紐約地區的病毒襲擊率接近1000分之1，是其他地區的5倍；而紐約28%病毒測試呈陽性，遠高於美國其他地區的不到8%。

之所以跟其他美國城市出現重大差異，當中的關鍵莫過於社交距離不足，亦即人口過度密集，人群太過擠擁。這也是何以各國政府呼籲民眾保持社交距離，維持人與人之間1.5米，甚至2米距離。

在紐約市約302平方英里的面積上，2017年便居住了862萬人。翻查美國人口普查數據，紐約市人口密度遠高於全美其他城市，每平方英里（Square mile，相當於2.59平方公里）便有多達2.8萬人，大幅拋離全美第2稠密的加州三藩市，後者每平方英里有1.8萬人。

上述數字只包括在當地居住的人口，尚未涵蓋每日只是進出紐約市而非居於當地的人，例如上班族，還有來自全球的旅客。

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▲ 紐約市地鐵平日人多擠擁，成為最佳的病毒傳播途徑。

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所以，紐約市幾乎人人都不得不在擁擠的地鐵車廂、狹窄的大廈走廊和肩摩轂擊的街道上穿梭，變相成為一個又一個新冠病毒的培養皿。

隨著各界重視程度提升，紐約當局大舉增加對潛在患者的檢測，導致紐約市確診病例出現爆發性的躍升。

比較之下，全美人口第2多城市的加州洛杉磯，擁有大約400萬人口，但確診病例約1萬宗。當中原因在於，人口密度低得多，每平方英里只有約8400人。

以圖像化來說明，就是紐約市幾乎都是密密麻麻的大廈，反觀洛城，只有一部分地區擠滿大廈，其餘地區都是低密度建築。

加州大學柏克萊分校公共衛生學院傳染病學教授賴利（Lee Riley）亦解釋，在洛杉磯，人口分佈很廣，出行主要自行駕車，鮮有使用公共交通；但在紐約市，人們更多選擇搭地鐵或其他公共交通，還有人流不絕的時代廣場，還有密集公寓裡的狹小單位。

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▲ 洛杉磯人口雖不少，但建築物和人口密度低，降低了疫症傳播風險。

紐約市這種人口稠密的特點，亦跟最初爆發疫情的中國武漢市相似，武漢人口約890萬，密度為每平方英里1.5萬人；紐約市是美國金融和旅遊樞紐，武漢則是中國鐵路和製造業的樞紐。

不只紐約市，其他人口密集的大都會，例如香港，都面對同樣的疫情危機，香港人口密度同樣驚人，達每平方英里1.73萬人，加上本港不少地方是郊野公園，實際只有更密。猶幸，港人汲取了2003年沙士一役的教訓，始能暫時捱過第一波疫情，但港人未可鬆懈，因為第二波疫情仍有大爆發危機。

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