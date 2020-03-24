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恒隆陳啟宗：過去7個月是徹底的瘋狂　政治發展令香港受害

金融經濟 22:03 2020/03/24

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陳啟宗在恒隆地產最新一份年報表示，過去7個月發生的一切是徹底的瘋狂，零售業首當其衝。

恒隆地產 （00101） 主席陳啟宗在集團最新一份年報論及香港時政，形容「過去7個月發生的一切，是徹底的瘋狂」，零售業首當其衝，香港商廈市場也受到影響，續約租金回軟。

陳啟宗表示，過去7個月，嚴重街頭暴力事件隨處可見，有些微相似的情況要追溯到1967年的
暴動。「當年的動盪比較受控；這次騷亂則更廣泛。當年的警察毫不留情，迅速把暴亂分子鎮壓下來；這次警察卻極其克制，所以街頭的暴力分子更為膽大。」

陳啟宗在文中指，大量內地訪客是過去20年來零售業銷售強勁的主要原因，「他們甚麼都買，從日用品到昂貴和不太昂貴的珠寶手飾，以及高端和不太高端的時裝和化妝品。」，「現在這一切都已成過去」，他指，示威者不僅針對香港政府，也針對內地人，「而正正是這些訪客試圖將錢塞進我們的口袋裏」。

他在文中發問，港的長遠前景如何？他表示，如果這個城市失去了它的光芒，不會是經濟問題使然；反之，會是社會發展，尤其是政治發展，使香港受到傷害，這正正就在眼前發生。

香港業務重要性只會愈來愈低

陳啟宗在年報中亦論及恒隆業務布局，稱未來兩年，內地和香港兩個巿場之間可能截然不同。香港社會動盪很可能會持續影響本地零售及相關業務，但內地業務應會繼續蓬勃發展，投資組合將發揮互補作用，對整體盈利能力的影響將會很輕微。

他又稱，在過去十年，集團已大大減少了對香港的依賴。內地業務的內部增長速度更快，而且有很多新物業快將落成並開始帶來收入，香港業務的重要性只會隨時間變得愈來愈低。

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