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【美股開市】道指升逾1300點 憧憬美國國會通過2萬億方案救市

環球經濟金融 21:58 2020/03/24

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美股周二大幅反彈，道指升逾1300點。市場憧憬20國集團（G20）財長及央行行長今早進行電話會議後，各國將聯手推出力度更大的刺激經濟措施，尤其是美國國會日內可通過2萬億美元的刺激經濟方案。意大利確診及死亡數字連續兩日下跌，帶動歐股向好，也利好市場氣氛。

共和黨制定的刺激經濟方案，周一兩度於參議院闖關失敗，未能取得推動方案前進的60票，主因民主黨強烈反對部分條款。

惟參議院少數黨主席舒麥（Chuck Schumer）表示， 與美國財長姆欽（Steven Mnuchin）的會談「非常好」，雙方就部分條款的分歧已顯著收窄。

參議院於美國周二早上9時半再次召開會議，有指今日內有機會就方案進行表決。

油價向好，亦是推動美股走高的原因之一。紐約期油及倫敦布蘭特期油一度升7.7%及6%。

聯儲局周一推出「無限量寬」，黃金成為最受惠資產，現貨金價繼周一急升3.6%後，周二再升4.2%，高見1618.2美元。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 +1248點 19839點
美國標指 +141點 2378點
美國納指 +360點 7221點
歐洲Stoxx 600指數 +5.9% 296.90點
     
美匯指數 -0.7% 101.79
歐元 +0.8% 1.0817美元
日圓 +0.3% 110.95兌1美元
     
美國2年債息 +2點子 0.3353厘
美國10年債息 +4點子 0.8339厘
     
紐約期油 +3.3% 24.13美元
倫敦布蘭特期油 +3.3% 27.93美元
現貨金 +3.3% 1604.98美元
     
＊截至本港晚上9時50分    
美股 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數

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