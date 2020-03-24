  • 22°C
香港時間 : 2020325日 (三) 00:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股早市】道指升逾1500點 收復2萬大關

環球經濟金融 23:52 2020/03/24

分享：

美股周二大幅反彈，道指早段升幅擴大至逾1500點，收復20000點大關。市場憧憬7國集團（G7）及20國集團（G20）財長及央行行長先後進行電話會議後，各國將聯手推出力度更大的刺激經濟措施，尤其是美國國會今日可望通過2萬億美元的刺激經濟方案。意大利確診及死亡數字連續兩日下跌，帶動歐股向好，也利好市場氣氛。

共和黨制定的刺激經濟方案，周一兩度於參議院闖關失敗，未能取得推動方案前進的60票，主因民主黨強烈反對部分條款。

惟參議院少數黨主席舒麥（Chuck Schumer）表示， 與美國財長姆欽（Steven Mnuchin）的會談「非常好」，雙方就部分條款的分歧已顯著收窄。

參議院於美國周二早上9時半再次召開會議，今日料有機會就方案進行表決。

油價向好，亦是推動美股走高的原因之一。紐約期油及倫敦布蘭特期油一度升7.7%及6%，惟油價其後升幅顯著收窄。

標普500能源指數表現亮麗，早段急升11%，為2008年11月以來最大升幅，埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）、雪佛龍（Chevron，美：CVX）分別升10%及20%。

聯儲局周一推出「無限量寬」，黃金成為最受惠資產，現貨金價繼周一急升3.6%後，周二再升4.2%，高見1618.2美元。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 +1527點 20119點
美國標指 +149點 2387點
美國納指 +442點 7303點
歐洲Stoxx 600指數 +6.4% 298.27點
     
美匯指數 -0.6% 101.91
歐元 +0.6% 1.0789美元
日圓 -0.1% 111.30兌1美元
     
美國2年債息 +7點子 0.3836厘
美國10年債息 +8點子 0.8674厘
     
紐約期油 +0.1% 23.36美元
倫敦布蘭特期油 +1.2% 27.36美元
現貨金 +3.8% 1611.72美元
     
＊截至本港晚上11時50分    
美股 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數

上一篇文章

【印度疫情】印度抗疫 午夜起鎖國21天

下一篇文章

【美國經濟】3月服務業PMI跌穿40 跌勢逾10年最急
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月25日 時間00:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月25日 時間00:00）
【歐洲疫情分佈圖】西班牙4000醫護確診 英國封城3周
【歐洲疫情分佈圖】西班牙4000醫護確診 英國封城3周
【加拿大疫情分佈圖】確診病例破千 申領失業救濟人數激增
【加拿大疫情分佈圖】確診病例破千 申領失業救濟人數激增
【Fake News】普京放獅子老虎上街 嚇民眾留家!?
【Fake News】普京放獅子老虎上街 嚇民眾留家!?
【美國疫情分佈圖】5位數增速直逼意大利 1億人禁足
【美國疫情分佈圖】5位數增速直逼意大利 1億人禁足
【美股收市】谷經濟方案受阻道指挫582點 無限QE金價飆
【美股收市】谷經濟方案受阻道指挫582點 無限QE金價飆