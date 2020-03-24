【新冠肺炎】波蘭政府設Minecraft公共伺服器　吸學童留在家中

▲ 波蘭政府自設遊戲《Minecraft》公共伺服器，計劃於每星期日定期舉辦競賽，為每位玩家提供一塊虛擬場地及建築材料，比拼出現有建築的最佳複製品，並讓他們從遊戲中學習寓學習於娛樂。

為了讓停課學童能善加利用時間充實自我，波蘭政府日前就推出了網站《Grarantanna》，網站上有一系列網上遊戲，以及活動如舉行網上研習、問答比賽、邏輯難題討論、歷史知識比賽等。

網站《Grarantanna》除了提供遊戲網站連結，該政府數碼部門更精心策劃的網絡遊戲伺服器及比賽，包括其大力推動的遊戲《Minecraft》。

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波蘭政府更自設了遊戲《Minecraft》公共伺服器，計劃於每星期日定期舉辦競賽，為每位玩家提供一塊虛擬場地及建築材料，比拼出現有建築的最佳複製品，並讓他們從遊戲中學習寓學習於娛樂。

而該自設的《Minecraft》伺服器能讓小學、中學、高中或是大學的學生都一同登入，並盡情發揮創意，每一位玩家都能夠分配到 60x60 的建造空間，官方亦將於3 月 30 日公開展示一些最受歡迎的創作。

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責任編輯：張寶燕