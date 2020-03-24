【登輝股價】登輝抽升37%：歐洲訂單未見大變

▲ 圖左起為登輝控股執行董事趙維光、首席執行官陳偉明、執行董事鄧美華、執行董事俞國偉先生。（資料圖片）

登輝控股 （01692） 主打歐洲業務，其銷售額佔整體87%。不過，新冠肺炎疫情於歐美爆發，各企業的廠房及生產綫相繼停頓。登輝執行董事俞國偉指，疫情的確對歐洲的銷售量造成影響，但集團主要製造商及售賣家品電器，是生活必需品，消費者亦可透過網上渠道購買產品，目前未見訂單數量出現大變化。

登輝於去年10月下旬掛牌，今日升37%，收報0.74元，較招股價1.3元仍低43.1%。

至於中國方面，首席執行官陳偉明透露，中國的廠房已於上月陸續復工，今年亦會動用上市集資所得的款項將廠房升級，包括增加惠州廠房的產能，以及擴大客戶網絡，加上電熱家用電器製造業機會良多，因此對集團的長期增長仍持樂觀態度，相信是次疫情帶來的影響僅屬短期。

他續稱，集團將加強研發廚房煮食用具，並進一步擴展亞洲及南美洲市場，預計將於明年底推出30款新產品，包括11款咖啡機、4款煮食用品及15款衣物護理電器，另外，亦會提升咖啡機及泵壓式蒸氣熨斗的產能，預期明年的產能可分別提升至50.8萬台及35.8萬台。

登輝控股去年成立一個研發中心，並有一個以香港為基地的專門團隊，陳偉明指，今年將續擴大團隊，推動無動力學技術及相關產品的開發。

登輝控股去年多賺60%至6,081萬元，每股盈利19.07仙，末期股息10.6仙。期內，收入按年增36.6%至5.1億元，毛利率亦增6.8個百分點至35%，主要由於銷售額增加及人民幣貶值所致。

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責任編輯：趙偉津