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新手必學　債券投資ABC

理財智慧 20:03 2020/03/24

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美國聯儲局出動無限QE措施，市場恐慌情緒升溫，環球企業債券股票過去數星期被大舉拋售，息率不經不覺升至一個高水平。據瑞銀資料，由匯豐控股（00005）發行的穆迪（Moody's）「Baa3」級別永續債券，目前的賣出價(Offer Price)為90.67美元，分別較2月21日及3月16日（上周一）下跌14.68美元及5.03美元，累積跌幅分別達14%及5%。然而其最低收益率（Yield to worst）及通知收益率（Yield to Call），分別高達7.31厘及15.77厘。 

相關文章：聯儲局力撐　企業債高息吸引

新手投資債券有甚麼要注意？即睇以下要點：

甚麼是債券？

債券是企業或政府發行的工具，目的是向外借貸來籌集資金，發債機構一般會承諾在指定日期，如每年或每半年派發利息，並於指定到期日償還本金。債券一般可為投資者提供穩定利息收入並保本（持有至到期日）。部分債券並無預設到期日，稱為「永續債券」。

票面息率（Coupon rate）

發債機構以此息率每年按債券的本金向持有人支付利息（通常定期派發，如每年、每半年或每季一次）。票面息率可以是定息（即在債券有效期內維持不變）、浮息（定期根據某指定基準重新釐定），甚至是零息率。

現時孳息率（Current yield）

即按年平均回報率，計算方法是將債券現時的年度票面息除以債券價格。

到期孳息率（Yield to maturity）

為預計持有債券至到期日所得到的回報率，打算買入債券「坐到尾」的投資者，記得參考到期孳息率，以判斷長揸回報是否吸引。一般來說，債價愈跌，到期孳息率會愈高。

贖回時孳息率（Yield to call）

由開始持有債券起計，直至接獲贖回通知為止的回報率，只適用於被提早贖回的債券。

債價

在二手市場買賣債券，其價格受多項因素影響，而孳息率亦會隨之改變。孳息率與債券價格互有關連，一般會出現以下走勢：

  • 若按票面值買入債券並持有至到期日，孳息率將與票面息率相同。
  • 若以高於票面值的價格買入債券，孳息率將低於票面息率。
  • 若以低於票面值的價格買入債券，孳息率將高於票面息率。

違約風險

世上沒有一種投資完全沒有風險，債券當然不能例外。投資債券最怕面對違約風險，即發債機構出現資金周轉問題，甚至倒閉，不能按時派發利息，或到期日無法償還本金給投資者。

債券評級

投資債券前宜留意債券評級，國際評級機構標準普爾及穆迪，均以AAA為最好級別，表示公司有最高的信用品質。評級了的債券，有較大機會吸引機構投資者，不過有些企業債券並沒有評級，亦不代表該公司有問題，只是公司沒有將債券提交給評級機構作評級。

何謂垃圾債券？

國際評級機構如標準普爾、穆迪會為債券評級，很多投資者也知道愈多「A」，評級愈高，而在標準普爾BB+級以下、穆迪Ba1以下的則被稱為「非投資級別債券」或「垃圾債券」。舉例內地房地產公司發行的債券，常被稱為「垃圾債券」，皆因它們的評級一般也是標準普爾BBB級以下，這些債券違約風險較高，當然債息亦較高。

認識發債機構

投資前做足功課是常識吧！除了評級，投資債券前最重要是認識發債的公司，究竟公司從事甚麼業務，違約風險有多大？舉例，即使相同評級的債券，房地產企業債的風險便高於的非房地產企業。

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撰文 : 李才添

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