  • 22°C
香港時間 : 2020324日 (二) 21:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動
熱門關鍵字 : 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

潮濕誘發皮膚痕癢

名人薈萃 20:52 2020/03/24

分享：

新冠肺炎肆虐令所有人的生活習慣180度改變，親子時間也滿瀉。因要減低被感染機會而盡量避免人多聚會及外出用膳，無飯主婦也變模範煮婦！生活與飲食習慣一下子回歸平淡，簡單了，健康也相對好了；唯一不足是可能因長期待在室內環境，也懶得做運動，少了流汗，加上入春後的濕重天氣會增加外濕的影響，可能會多了暈車浪、腳浮、頭暈頭痛，甚至好端端的也誘發皮膚敏感或濕疹爆發。

我從病人口中聽得最多的話是︰「我從來都沒有濕疹、暈車浪……甚麼甚麼啊！」其實一直沒有這樣那樣的徵狀，不代表身體沒有醞釀不適；之前感覺不到的症狀，不代表個人的飲食或生活習慣就是最適合自己的。所以說到尾，還是要從基本的良好習慣做起，可能最簡單也最奏效的養生貼士，就是少喝凍飲，因凍飲傷脾胃，脾胃功能受損就不能吸收食物的營養，身體會因而聚濕。若不能戒凍飲，就要養成每天喝米水的習慣，減低脾胃的負擔。

為何身體總會突然在某些特定時間出現異常？正因為受到外在因素的影響，如身體本來就在濕重邊緣，遇上氣候突然變濕，身體應付不了，就會出現以上的症狀。身體要祛濕就要喝一杯成分有淮山、扁豆衣、茯苓屬性平和不寒涼的茶飲；也要做適量運動，讓身體出一出汗。如果皮膚出現濕疹或敏感則先要戒口，避免進食發物；若皮膚泛紅痕癢，可用地膚子、白癬皮各15克，煮20分鐘，放涼後以棉花或紗巾塗在痕癢皮膚上，一天塗兩至三次，不須過水。

原文刊於《晴報》內。

撰文 : Cinci 香港註冊中醫

人口 天氣 運動 養生

下一篇文章

【新冠肺炎】鑽石公主號清艙後　新冠病毒仍存活17天
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

第二波沽壓　收息股成套現對象
第二波沽壓　收息股成套現對象
【定存情報】港元定存1個月2.3厘
【定存情報】港元定存1個月2.3厘
將軍澳藍塘傲頂層複式特色戶　賬面勁蝕566萬
將軍澳藍塘傲頂層複式特色戶　賬面勁蝕566萬
九龍灣得寶花園租金僅9000元
九龍灣得寶花園租金僅9000元
恒地打破多年傳統　取消「10送1」紅股政策
恒地打破多年傳統　取消「10送1」紅股政策
【新冠肺炎】世衛曾稱病毒不會空氣傳播　新研究指可空氣存活3小時
【新冠肺炎】世衛曾稱病毒不會空氣傳播　新研究指可空氣存活3小時