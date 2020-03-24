新冠肺炎肆虐令所有人的生活習慣180度改變，親子時間也滿瀉。因要減低被感染機會而盡量避免人多聚會及外出用膳，無飯主婦也變模範煮婦！生活與飲食習慣一下子回歸平淡，簡單了，健康也相對好了；唯一不足是可能因長期待在室內環境，也懶得做運動，少了流汗，加上入春後的濕重天氣會增加外濕的影響，可能會多了暈車浪、腳浮、頭暈頭痛，甚至好端端的也誘發皮膚敏感或濕疹爆發。

我從病人口中聽得最多的話是︰「我從來都沒有濕疹、暈車浪……甚麼甚麼啊！」其實一直沒有這樣那樣的徵狀，不代表身體沒有醞釀不適；之前感覺不到的症狀，不代表個人的飲食或生活習慣就是最適合自己的。所以說到尾，還是要從基本的良好習慣做起，可能最簡單也最奏效的養生貼士，就是少喝凍飲，因凍飲傷脾胃，脾胃功能受損就不能吸收食物的營養，身體會因而聚濕。若不能戒凍飲，就要養成每天喝米水的習慣，減低脾胃的負擔。

為何身體總會突然在某些特定時間出現異常？正因為受到外在因素的影響，如身體本來就在濕重邊緣，遇上氣候突然變濕，身體應付不了，就會出現以上的症狀。身體要祛濕就要喝一杯成分有淮山、扁豆衣、茯苓屬性平和不寒涼的茶飲；也要做適量運動，讓身體出一出汗。如果皮膚出現濕疹或敏感則先要戒口，避免進食發物；若皮膚泛紅痕癢，可用地膚子、白癬皮各15克，煮20分鐘，放涼後以棉花或紗巾塗在痕癢皮膚上，一天塗兩至三次，不須過水。

原文刊於《晴報》內。