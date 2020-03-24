【金山軟件業績】金山軟件全年虧損15.5億人幣　派末期息0.1元

▲ 金山軟件去年15.5億元人民幣，派末期息0.1港元。

金山軟件（03888）去年由盈轉虧，錄得虧損約15.5億元（人民幣，下同），收入增39%至82.2億元，派末期息每股0.1港元。金山軟件今日盤中最高漲逾6.4%，曾高見23.4港元，惟收市僅升0.5%，收報22港元。

集團去年收益成本按年上升5成至47.4億元，因雲服務業務擴張有關的物聯網數據中心成本增加所致。此外，研發成本、銷售及分銷開支、行政開支也有不同幅度增加，分別為13%、35%及18%。毛利率較上一年跌4個百分點至42%。

去年來自網絡遊戲、雲服務和辦公軟件及服務的收入佔比分別為33%、47%及20%。當中雲服務增73%至38.5億元，網絡遊戲增加8%至27.5億元，辦公軟件及服務增43%至16.2億元。

單計第四季，集團虧損9950萬元，按年跌57%，第三季為盈利3610萬元。收入按年增加48%至25.9億元，按季增加28%。集團表示，虧損主要是由於獵豹及其附屬公司在該季確認虧損所致。

季內，來自網絡遊戲、雲服務和辦公軟件及服務以及其他產生的收入佔比分別為35%、43%和22%。此外，旗艦端遊《劍網3》推全新資料片，上綫後30天平均日活躍用戶數較上綫前增長24%。

相關文章：【業績】一文看清企業業績 雷蛇虧損收窄至8418萬美元

【內房業績】龍湖：全年銷售目標2600億元人幣 首季屬拿地機會

【藍籌業績】萬洲國際全年多賺32% 除武漢外復工率超過95%