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【美國疫情】醫護唔夠口罩用？　3M CEO：醫用口罩不應流出市面

環球政經 20:15 2020/03/24

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3M首席執行官Mike Roman周一（23日)接受CNBC訪問時指，現在每個呼吸器面罩，都應該第一時間送到前線醫護人員手上，讓他們可以更安全地照顧新型冠狀病毒感染的患者。

相關文章：疫情致採購困難　專家：全球供應鏈將大洗牌

3M是全球最大的醫用口罩製造商，美國的醫院在新冠肺炎「病毒大流行」中正面臨嚴重的個人防護設備短缺，例如N95口罩，手套和手術衣。在美國50個州分已有38,000多名美國人被感染，至少414人死亡。

鑑於這種迫切的需求，Roman指不應在商店中見到有售3M的N95口罩，他對這些口罩周末時出現在「某些商店」中感到失望，「某些商店」暗示美國連鎖百貨公司Target。

Target其後回應指，有部分西雅圖的分店「錯誤地」(in error) 出售了N95口罩。Targe發言人告訴美國有線電視新聞網：「我們為這個錯誤表示歉意，我們已迅速地從商店將口罩下架，並將其捐贈給華盛頓州衛生部，以便分發給當地的醫院。」

醫療設備製造商亦面臨著不斷加單的壓力，需要迅速提高產量，以應對迅速增長的需求。Roman指，3M已提高了N95口罩的產量，並將其全球產量翻了一倍，已達到每月近1億個。

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