李小加：不同意關閉交易所 市場動盪期更不能停市

▲ 港交所行政總裁李小加表示，交易所在市場動盪期不僅不能停市，反而比以往任何時候更應該維持市場公平、有序和高效的運作。

港交所 （00388） 行政總裁李小加最新以《堅守職責 等待彩虹》撰文，指近期全球金融市場經歷過山車式的巨幅波動，國際市場上甚至出現了一些呼籲關閉交易所市場以緩解下跌和恐慌的聲音。他不同意這種觀點，認為交易所在市場動盪期不僅不能停市，反而比以往任何時候更應該維持市場公平、有序和高效的運作，因為愈是這種時候，金融市場對於穩定經濟的作用就愈是重要。

新冠肺炎疫情在全球擴散，早前菲律賓宣布關閉證券交易所，成為疫情下首個關閉金融市場的國家。

李小加在文中指，交易所運作的金融市場是很多上市公司丶市場參與者和投資者獲取資金的重要渠道，艱難時期，現金流對於企業的發展至關重要，是否成功上市說不定就決定一家企業的生死和無數員工的飯碗。同時對於配置金融資產的企業或者散戶投資者，尤其是重倉持有的投資者，如果不能及時減倉兌現，說不定就會引起現金流危機，不能及時發工資或者還房貸，而金融市場的動盪，往往也為一些理性投資者提供低點配置金融資產的機會。

關閉交易所或惹更大恐慌

李小加指，自由落體式的暴跌固然令人心驚膽跳，但是暫停市場交易不僅不能緩解這種恐慌或下跌，反而會加劇市場恐慌、積聚風險，待到市場重開時只會迎來更加猛烈的暴跌和恐慌，這一點在過去幾十年的國際資本市場上已經得到多次驗證。因此，無論市場如何波動，作為交易所運營機構，都應該盡力保障市場的正常運轉。

李小加又稱，當前的首要任務是在保障交易所員工和業界健康的前提下，保障市場的正常運營，港交所已經建立了一套全面的業務連續性管理方案。針對穩定市場，他稱，儘管沒有熔斷機制，但香港的市場並非沒有「減震器」和穩定市場措施，包括期權夜市暫停機制和期貨漲跌停限價交易機制在內的「減震器」均可適時發揮作用。為了確保風險管理到位，港交所密切監控券商保證金水準，根據市場風險適時調整了衍生產品市場的保證金要求，並增加了日內追加保證金通知，確認所有市場參與者都及時滿足新的保證金要求。

此外，自2016年起主要指數成份股和主要衍生產品在白天交易時段已經陸續採用市場波動調節機制（VCM），在價格遭遇極端波動時會自動「跳閘」進入5分鐘的冷靜期。冷靜期內，受影響的產品只可在固定價格限制內進行交易，然後才能恢復正常交易。按照既定的計劃，港交所將在5月進一步擴大市場波動調節機制的適用範圍，覆蓋更多產品，同時正準備引入股票市場的開市前競價機制，補充現有的收市後競價機制，進一步提升股票市場的價格發現功能和更好地管理市場風險。

相關文章：

【全球大流行】 李小加：未來數月要提高警惕 建立「業務連續性管理」

【綫上掛牌】港交所下周一推網絡上市 諾誠健華率先採用「雲敲鑼」