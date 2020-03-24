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上水天巒銀主盤劈價賣　10年蝕逾千萬

股樓投資 19:31 2020/03/24

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新冠肺炎肆虐，加上股市急跌，樓市蝕讓成交近期明顯上升。市場消息指，天巒琉森大道雙號屋，實用面積1,841平方呎，連1,173呎大花園，剛以2,080萬元易手，實用呎價11,298元。

據了解，原業主於2010年以3,034萬元購入單位，其後2015年加按，終淪為銀主盤。銀行收樓後，原叫價2,800萬元放盤，終減價720萬元，以2,080萬元易手。換言之，以原業主當年購入價計，持貨10年，帳面蝕約954萬元，若連厘印費及代理佣金，估計實質損手逾1,100萬元。

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據資料顯示，天巒本月連錄2宗蝕讓，除了上述單位，另一單位為日內瓦大道東單號屋，實用面積2,792平方呎，連2,857平方呎大花園，原業主於2013年10月，以4,800萬元購入，終以4,348萬元易手，帳面蝕452萬元。

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有代理透露，上水天巒位處偏僻，出入不方便，即使旺市時，也有蝕讓成交，加上多數豪宅買家鍾情港島及九龍區。代理續說，自政府推出買家印花稅，不少內地投資者大失預算，就是他們想買豪宅，也先考慮港島及九龍區，以名氣行先，更重要的是，目前內地豪宅買家大減，豪宅樓價自然大跌。

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撰文 : 黃卓賢

天巒 上水 豪宅

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