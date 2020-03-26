【美國疫情分析】經濟重於人命？ 特朗普絕不孤單（訂戶專享）

美國的新型冠狀病毒肺炎疫情大爆發，愈來愈多州分實施強制居家令，美股一片愁雲慘霧，聯儲局無限量化寬鬆，也未能為市場定驚。美國總統特朗普對經濟停頓的憂慮，更甚於疫情本身，再次口出狂言，稱持續停擺比疫情更致命，並訂下復活節前復市的目標。

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