【美國疫情分析】經濟重於人命？ 特朗普絕不孤單（訂戶專享） 環球社會熱點 08:05 2020/03/26 分享： 美國的新型冠狀病毒肺炎疫情大爆發，愈來愈多州分實施強制居家令，美股一片愁雲慘霧，聯儲局無限量化寬鬆，也未能為市場定驚。美國總統特朗普對經濟停頓的憂慮，更甚於疫情本身，再次口出狂言，稱持續停擺比疫情更致命，並訂下復活節前復市的目標。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【病毒測試】美國堅持自家製件 專家批重大延誤 2020/03/25 【病毒測試】美國堅持自家製件 專家批重大延誤 【美國疫情】中美文宣戰？ 白宮促官員統一口徑反擊中國 2020/03/24 【美國疫情】中美文宣戰？ 白宮促官員統一口徑反擊中國 【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言 2020/03/24 【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言 【意大利疫情】神父轉讓呼吸機予年輕患者 數日後不治 2020/03/24 【意大利疫情】神父轉讓呼吸機予年輕患者 數日後不治 最新專欄文章 更多 【美國疫情分析】紐約病例冠絕美國 環球大都會同高危（訂戶專享） 2020/03/25 【美國疫情分析】紐約病例冠絕美國 環球大都會同高危（訂戶專享） 【美國疫情分析】特朗普民望大振 抗疫有危更有機（訂戶專享） 2020/03/23 【美國疫情分析】特朗普民望大振 抗疫有危更有機（訂戶專享） 美國難逃經濟衰退 特朗普須自救 2020/03/21 美國難逃經濟衰退 特朗普須自救 疫情 傳染病 特朗普 美國 美國共和黨 冠狀病毒 肺炎 全球大流行 武漢肺炎 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入