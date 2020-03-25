【小米股價】印度鎖國小米暫停生產　出貨量全球第3未坐暖先讓座？

▲ 小米將遵循印度政府的的封鎖令，暫停印度廠房的生產，Oppo、Vivo及三星亦已停止在印度大諾伊達地區工廠的生產。（資料圖片）

印度鎖國21日防疫，在當地智能手機市佔第一的小米 （01810） 昨日已公布，遵循印度政府的的封鎖令，暫停印度廠房的生產。雖然小米從印度、印尼和西歐的海外業務已佔收入近一半，但小米股價今日未受印度鎖國消息影響，曾升半成至10.5元，小米股價午市升幅一度收窄至1%，至下午2時07分，升幅擴大3.2%至暫報10.32元，成交逾13億元。

印度新冠肺炎確診人數急增，印度北方邦政府早前已要求所有工廠關閉。小米表示，公司辦公室、倉庫、服務中心、小米之家及製造廠等每個設施將遵守封鎖令，並24小時警惕地監控局勢。

小米連續10季印度手機市佔第一

據小米第三季業績報告，小米智能手機在印度連續9個季度保持出貨量第一，智能電視市場也連續5個季度在印度居首。

連同西歐和印尼等主力海外市場，小米第3季海外收入達261億元人民幣，佔集團收入48.7%；以首3季計算，小米43.4%收入來自海外，較一年前同期增4.2百分點。

以Canalys 最新資料，小米在去年第4季，在印度市佔率達29%，繼續居首，出貨量較次位的三星，多出310萬部。印度市場第3至5位的手機廠分別是Vivo、Realme、Oppo。

小米在2月才因停產規模較其他內地廠商少，令出貨量提升至全球第三，超越華為。如今主要市場之一的印度鎖國、停產，小米手機出貨量或較同業受更多衝擊。

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雖然實體分店、生產受制，小米也從手機、電視平台賺取互聯網收入，以去年第二季度小米境外市場每名用戶平均收入按年增長1.33倍，某程度減輕影響。

Oppo、Vivo和三星都停廠

報道引述知情人士表示，Oppo、Vivo及三星已停止在印度大諾伊達地區工廠的生產，並將與政府官員會面，討論未來的方向及措施，中國聯想集團旗下的摩托羅拉也將關閉其工廠，但尚未清楚關閉時間。

三星的發言人表示，將遵循印度的政策，暫停諾伊達工廠的營運至25日，並努力確保供應產品時不會遭遇挫折。

值得注意的是，電信設備製造商愛立信及諾基亞於浦那和金奈的工廠仍繼續生產，愛立信發言人指，繼續生產乃獲得印度政府相關部門的豁免，集團在那的工廠將基於社交距離原則工作，即50%工人會上班。

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責任編輯：趙偉津、麥德銘