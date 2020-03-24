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【全球大流行】小米、Oppo、Vivo暫停印度生產

金融經濟 18:54 2020/03/24

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小米將遵循印度政府的的封鎖令，暫停印度廠房的生產，Oppo、Vivo及三星亦已停止在印度大諾伊達地區工廠的生產。（資料圖片）

印度新冠肺炎確診人數急增，北方邦政府早前要求所有工廠關閉。外媒報道指，小米 （01810） 將遵循印度政府的的封鎖令，暫停印度廠房的生產。小米是印度最大的智能手機品牌，集團表示，公司辦公室、倉庫、服務中心、小米之家及製造廠等每個設施將遵守封鎖令，並24小時警惕地監控局勢。

報道引述知情人士表示，Oppo、Vivo及三星已停止在印度大諾伊達地區工廠的生產，並將與政府官員會面，討論未來的方向及措施，中國聯想集團旗下的摩托羅拉也將關閉其工廠，但尚未清楚關閉時間。

三星的發言人表示，將遵循印度的政策，暫停諾伊達工廠的營運至25日，並努力確保供應產品時不會遭遇挫折。

值得注意的是，電信設備製造商愛立信及諾基亞於浦那和金奈的工廠仍繼續生產，愛立信發言人指，繼續生產乃獲得印度政府相關部門的豁免，集團在那的工廠將基於社交距離原則工作，即50%工人會上班。

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責任編輯：趙偉津

香港股票 小米集團－W（01810） 印度 Vivo 小米 Oppo 服務 肺炎 新冠肺炎 智能手機

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