雷蛇去年虧損收窄至6.5億元 硬件供應短期受疫情影響

▲ 雷蛇公佈去年業績，虧損收窄至6.5億港元。

雷蛇（01337）公佈去年業績，收入增長15%至8.2億美元（約63.6億港元），股東應佔虧損收窄至8418萬美元（約6.5億港元），經調整息稅折舊攤銷前虧損收窄至2940萬美元（約2.3億港元），並於去年下半年達到收支平衡。

收入方面，雷蛇去年硬件收入增長16%至7.14億美元（約55.4億港元），主要受到周邊設備及電腦系統業務強勁增長帶動。軟件及服務收益按年增長55%至7703萬美元（約5.97億港元），軟件註冊帳戶按年增長45%至約8000萬個。

雷蛇指，2019年業績將會是最後一次反映手機業務所帶來的影響，集團退出手機業務，成功將移動遊戲策略由手機轉型至發展移動及雲端遊戲（周邊設備、軟件及服務）業務。雷蛇稱，雲端遊戲在遊戲產業改革中的角色舉足輕重，至2022年預計雲端遊戲的潛在用戶達到1.247億 ，消費者對於更精準的輸入（手掣及周邊設備）和溝通方面（耳機）的需求或可帶動手機周邊設備的收益。

此外根據雷蛇披露，旗下金融科技分支Razer fintech去年產生付款總值超過21億美元（約163億港元），按年增加50%。

雷蛇續指，新冠肺炎疫情期間消費者需求仍然殷切，雖然硬件供應受短期影響，於3月中，供應鏈問題已大致解決，展望今年全年雷蛇遊戲生態系統、電競直播、金融科技業務均有望繼續發展。

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