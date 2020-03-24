【藍籌業績】萬洲國際全年多賺32%　除武漢外復工率超過95%（第二版）

▲ 萬洲國際表示，除武漢外，復工率超過95%，海外訂單保持增長。

萬洲國際（00288）收市後公布業績，去年收入升6.6%至241億元（美元，下同），純利升31.7%至13.8億元，派末期息0.265港元，全年派息0.315港元。萬洲國際主席萬隆表示，新冠肺炎疫情對公司影響有限，食品行業是剛性需求，得到政府支持，除武漢外，全國復工復產率超過95%。歐美工廠則一直處於滿產狀態，保障供應。

萬洲國際收市升逾10.7%，報價6.6元，成交額達5.8億元。

執行董事兼常務副總裁、首席財務官郭麗軍指，出口貿易也不受影響，海外市場訂單保持增長。由於疫情趨勢尚無法確定，集團會密切關注，有需要時會對生產及經營進行調整。

萬隆解釋，在中美貿易戰、非洲豬瘟爆發、美國肉類供應增加及成本上升等不利因素影響下，中國豬肉價格高企，相對而言，美國豬肉價格較低。中美兩國保持出口貿易主因在於價格差，去年兩國之間豬肉價格差為2.5倍，目前價格差在4.1倍，預計下半年為3.5倍左右，因此仍存在較大出口空間。

去年非洲豬瘟肆虐，執行董事兼雙匯總裁馬相傑解釋，因防控措施加強，疫情得到改善，料上半年會是弱化的趨勢。由於疫情短期內不能消滅，在一段長時間內繼續存在。

集團核心業務肉製品業務微升1.5%至123億元，肉製品銷量輕微跌0.5%至334.5萬公噸。中國消費市場放緩，銷量與上一年相若；美國銷量跌0.8%，因縮減盈利能力較低的產品所致；歐洲銷量跌1.7%。

萬洲國際在中國及歐洲漲價，在美國部分產品採用公式定價。故在撇除滙率變動的影響後，肉製品業務收入增長受惠於集團平均銷售價格在各經營所在地均有所提升。

馬相傑透露，集團上年累計漲價幅度約20%，漲價易消化大部分成本上漲等不利因素，且亦充分考慮今年成本開支預算，因此認為今年沒有漲價的必要。

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