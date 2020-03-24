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全球手機處理器出貨排名　三星超越蘋果佔前三

科技 18:33 2020/03/24

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南韓電子大廠三星（Samsung）除了推出智能手機外，亦會生產不少電子產品，例如手機零件、屏幕面板、手機晶片及處理器等。最近有調查指出，三星已超越蘋果（Apple），成為全球第三大處理器供應商。

南韓電子大廠三星（Samsung）除了推出智能手機外，亦會生產不少電子產品，例如手機零件、屏幕面板、手機晶片及處理器等。最近有調查指出，三星已超越蘋果（Apple），成為全球第三大處理器供應商。

據《韓國先驅報》報導，調研機構「Counterpoint Research」發表最新數據顯示，智能手機處理器在2019年度於全球市場的出貨量當中，排名前四的電子製造商分別為高通（Qualcomm）、聯發科（MediaTek）、三星及蘋果。

<<郭明錤：明年蘋果將於MacBook改用自家研發處理器

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四個電子製造商當中，高通驍龍處理器的市佔率最高，佔全球33.4%，位於榜首。其次排名第二的是聯發科，市佔率達24.6%。而三星自家研發的Exynos處理器則排行第三，市場佔有率達14.1%，一舉超越蘋果A系列處理器市佔率。至於蘋果的A系列處理器只有13.1%市佔率，居於全球第四位。

Counterpoint Research分析指出，三星Exynos處理器，除了用於 Galaxy系列手機外，還應用於中國手機品牌魅族、vivo的機款，而去年三星在北美及印度地區的銷量急升，導致Exynos處理器市場佔有率快速增長，成為超越蘋果A系列處理器的關鍵。

責任編輯：李寶如

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