【美國疫情分析】要錢唔要命？ 特朗普急了（訂戶專享） 環球政治 18:22 2020/03/24 分享： 新冠肺炎疫情在全球大流行，美國確診病例不斷增加，總統特朗普卻於此時急於示意，美國即將重新開始做生意，令不少人嘩然，何以把金錢利益置於人命之上。原因無他，選舉近了，特朗普急了。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國疫情】特朗普彭斯在場 白宮記者疑染病 今日 【美國疫情】特朗普彭斯在場 白宮記者疑染病 【美國疫情】嚴打囤積抗疫品及加價 特朗普簽行政命令 今日 【美國疫情】嚴打囤積抗疫品及加價 特朗普簽行政命令 【美國疫情】「生命脆弱經濟也脆弱」特朗普稱不能長期封城 今日 【美國疫情】「生命脆弱經濟也脆弱」特朗普稱不能長期封城 【美國疫情】特朗普建議重用口罩 「可消毒後再用」 2020/03/22 【美國疫情】特朗普建議重用口罩 「可消毒後再用」 最新專欄文章 更多 美國難逃經濟衰退 特朗普須自救 2020/03/21 美國難逃經濟衰退 特朗普須自救 航空業瀕臨崩潰 救與不救費思量 2020/03/21 航空業瀕臨崩潰 救與不救費思量 【美股熊市】撈底不問眼光 只問持貨能耐 2020/03/21 【美股熊市】撈底不問眼光 只問持貨能耐 【意大利疫情】國家淪陷 豈止人口老化咁簡單 2020/03/21 【意大利疫情】國家淪陷 豈止人口老化咁簡單 疫情 選舉 經濟 特朗普 失業率 美國 總統大選 新冠肺炎 全球大流行 武漢肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入