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【美國疫情分析】要錢唔要命？ 特朗普急了（訂戶專享）

環球政治 18:22 2020/03/24

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新冠肺炎疫情在全球大流行，美國確診病例不斷增加，總統特朗普卻於此時急於示意，美國即將重新開始做生意，令不少人嘩然，何以把金錢利益置於人命之上。原因無他，選舉近了，特朗普急了。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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