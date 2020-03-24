  • 22°C
香港時間 : 2020324日 (二) 20:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】要錢唔要命？ 特朗普急了（訂戶專享）

環球政治 18:22 2020/03/24

分享：

新冠肺炎疫情在全球大流行，美國確診病例不斷增加，總統特朗普卻於此時急於示意，美國即將重新開始做生意，令不少人嘩然，何以把金錢利益置於人命之上。原因無他，選舉近了，特朗普急了。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

相關文章

【美國疫情】特朗普彭斯在場 白宮記者疑染病
今日
【美國疫情】特朗普彭斯在場 白宮記者疑染病
【美國疫情】嚴打囤積抗疫品及加價 特朗普簽行政命令
今日
【美國疫情】嚴打囤積抗疫品及加價 特朗普簽行政命令
【美國疫情】「生命脆弱經濟也脆弱」特朗普稱不能長期封城
今日
【美國疫情】「生命脆弱經濟也脆弱」特朗普稱不能長期封城
【美國疫情】特朗普建議重用口罩 「可消毒後再用」
2020/03/22
【美國疫情】特朗普建議重用口罩 「可消毒後再用」

最新專欄文章 更多

特朗普民望大振 抗疫有危更有機（訂戶專享）
2020/03/23
特朗普民望大振 抗疫有危更有機（訂戶專享）
航空業瀕臨崩潰 救與不救費思量
2020/03/21
航空業瀕臨崩潰 救與不救費思量
【美股熊市】撈底不問眼光 只問持貨能耐
2020/03/21
【美股熊市】撈底不問眼光 只問持貨能耐
【意大利疫情】國家淪陷 豈止人口老化咁簡單
2020/03/21
【意大利疫情】國家淪陷 豈止人口老化咁簡單
疫情 選舉 經濟 特朗普 失業率 美國 總統大選 新冠肺炎 全球大流行 武漢肺炎

上一篇文章

日本央行ETF錄帳面虧損約3萬億日圓

下一篇文章

【意大利疫情】神父轉讓呼吸機予年輕患者 數日後不治
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【歐洲疫情分佈圖】西班牙4000醫護確診 英國封城3周
【歐洲疫情分佈圖】西班牙4000醫護確診 英國封城3周
【美國放水】聯儲局無限量寬 道指期貨倒升逾400點
【美國放水】聯儲局無限量寬 道指期貨倒升逾400點
【加拿大疫情分佈圖】確診病例破千 申領失業救濟人數激增
【加拿大疫情分佈圖】確診病例破千 申領失業救濟人數激增
【Fake News】普京放獅子老虎上街 嚇民眾留家!?
【Fake News】普京放獅子老虎上街 嚇民眾留家!?
【美國疫情分佈圖】5位數增速直逼意大利 1億人禁足
【美國疫情分佈圖】5位數增速直逼意大利 1億人禁足
新型冠狀肺炎全球疫情（03月24日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月24日 時間20:00）