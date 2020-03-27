【新冠肺炎】餐廳商場商廈為客戶探體溫　智能測溫儀幾錢部？

▲ 市面上有影像測溫儀，可在指定範圍檢測一大批人潮的溫度，減輕人手負擔。

新冠肺炎疫情持續，政府宣布，所有食肆要為客人探體溫。事實上，現時出入商場、大廈和店舖不難發現增聘「測溫員」，專門為進入室內的市民量度體溫。不過，遇上上下班高峰期，或大批人潮時，逐一量度總是有不便。市面上有影像測溫儀，可在指定範圍檢測一大批人潮的溫度，並在超出溫度上限時發出警報。小編整理幾間公司售賣的測溫儀，和你逐一比較不同儀器的價錢。

煒靈工程售賣的熱網雲台攝像機，可預先設定超出的溫度標準，監測1.5範圍內、1.2米闊的人群。只要超過預設溫度，便會發出聲響，提醒監察者。零售價包括安裝為約10萬元。



熱網雲台攝像機可取代人手？

若果企業購買該款無需人手逐一測溫的儀器，以聘請一位每日工作8小時、領取最低工資的員工計算，需要約333天時間，方可以回本。不過，即使買入新儀器，亦需要有員工監控畫面。

力圖醫療用品有售影像測溫儀，可同一時間監察指定範圍內不同人的體溫，價錢為45,000元。只要超過設定的溫定，會發出聲響和影像有變。同樣以一位每日工作8小時、領取最低工資的員工計算，需要約150天方可回本。

其實淘寶現時都有售不少測溫儀，價錢由20,000元人民幣到58,000元人民幣可供選擇。不過，網購高額貨品需評估風險，以及留意商家的信用度，避免釀成不必要的損失。

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責任編輯：馬意文