【沽空】淡友沽空美股共賺2.7萬億　股神巴郡亦捱沽

▲ S3 Partners數據顯示，淡友在過去1個月於美股市場獲利近2.7萬億元。

新冠疫情全球肆虐，拖累美股暴跌。據金融技術和分析公司S3 Partners數據顯示，市場上美股淡倉於2月19日至3月19日期間，帳面利潤高達3436.7億美元（約2.68萬億港元），標普500指數亦由3393點跌至2319點。活躍的沽空行為覆蓋80%的行業，除了大型科網股如蘋果公司（美︰AAPL）、亞馬遜（美︰AMZN）等遭沽空外，股神巴菲特旗下的巴郡（美︰BRK）亦難逃一劫。

【空軍戰報】港股勁彈淡友縮手 沽空比率12%兩個月低

【熊市來臨】對沖經金經紀Bill Ackman斥195億疫市撈底 押注美國經濟

參考S3 Partners數據，在2月24日至3月3日期間，巴郡為美股市場上沽空量最大的股票，其自從2月9日高點到3月20日低點，股價跌幅達27%。

整體而言，技術服務業沽壓最大，淡倉增加了39.4億美元。券商等資本市場行業公司的賣空交易增加了32億美元，對銀行的賣空交易增加了約26億美元。沽空交易量增幅居前的公司包括蘋果、微軟（美︰MSFT）、McKesson Corp（美︰MCK）、Visa（美︰V）等。

但值得注意的是，目前已有不少淡友開始「食糊」，選擇獲利離場。當月，微軟及蘋果公司是沽空平倉最多的股票，分別回平倉14.7億美元和13.9億美元。

有「新債王」之稱的岡拉克早前表示，他的淡倉已經平倉，主要是因為獲利已太大。截至3月19日，沽空平倉增幅最大的行業是科技硬件和休閒產品類股。

相關文章︰【熊市機會】張憶東：現在是戰略性買入港股好時機 可跟北水買貨

【熊市來臨】大摩削恒指目標價9% 最熊見18900點