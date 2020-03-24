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何文田居屋呎價近1.5萬　創全港未補地價市場新高

股樓投資 18:36 2020/03/24

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環球股市暴跌多時，本港失業率持續上升，樓市前景充滿不利因素，惟仍有勇士以高價入市，何文田居屋冠暉苑新日前一個低層單位，成交實用面積呎價近1.5萬元，呎價創全港未補地價市場新高，打破筲箕灣東濤苑去年8月錄得每呎14,147元紀錄。

世紀21領先置業代理執行董事陳遠禮表示，該行日前促成冠暉苑B座中高層24室成交，單位實用面積291平方呎，1房間隔，望內園景，附設全新裝修，成功以425萬元易手（未補地價），實用面積呎價14,605元，呎價創全港未補地價市場新高。

陳遠禮指出，冠暉苑樓齡只有21年，而且上述單位原業主剛斥資約50萬元裝修全屋及添置全新傢俬，買家見可即買即住，即睇即拍板入市。原業主早於1999年6月購入上址，當時作價約57萬元(未補地價)，持貨近21年至今沽售，賬面獲利368萬元離場，單位升值6.5倍。

本港未補地價居屋市場呎價最高寶座，原由筲箕灣東濤苑D座中層4室創下，該單位去年7月以730萬元於未補地價市場易手，實用面積呎價14,147元，而是次新成交則將新高紀錄推高905元或6%。

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撰文 : 陳詠妍

何文田 居屋 冠暉苑

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