【武漢解封】武漢封城兩個多月後解封　沙盤推演股市見底有期？

▲ 受疫情影響，環球股市急瀉。

內地新冠肺炎疫情緩和，武漢封城兩個多月後，4月8日起正式解封。全球多國為防止疫情進一步擴散，也採取鎖國封城的措施。沙盤推演，全球疫情可能也有機會在兩個多月後受控，這是否意味環球股市見底有期？

湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部今日（24日）發通告指，從4月8日零時起，武漢市將解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通。武漢市自1月23日起封城，至4月8日，歷時76日。

圍堵措施若有效 疫情5月或受控

新冠肺炎疫情在全球蔓延，重創環球股市，各國央行輪流減息及推財政刺激政策，惟股市仍照跌。分析相信要待疫情真正好轉，股市才會真正反彈。目前多國已採取「圍堵」策略，意大利、英國、美國、澳洲、新西蘭、加拿大等已採鎖國封城旳措施。如果措施有效，參考武漢經驗，全球疫情或在2個月後受控，即5月底。

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經濟第二季見底？

疫情中斷環球多樣經濟活動，如航空、旅遊等，消費者需求也大大受影響。投資銀行高盛預料美國第二季經濟將收縮24%、大摩近日也調低美國第二季經濟預測，指疫情將對美國造成比預期更嚴重的衰退，第二季度國內生產總值（GDP）恐下跌30%。惟大行普遍預料第三季經濟會回升。第二季的不利因素正在股票市場反映，如果疫情沒有進一步惡化，第二季可能就是環經濟見底之時。

雖然話雖如此，但中國一個省份的面積及人口難以與全球比較，疫情受控的時間會否更長仍有待觀察。

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