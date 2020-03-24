【全球大流行】疫情留家變肥？ 阿里健康：瘦身塑形服務銷量增31倍

▲ 阿里巴巴旗下阿里健康於天貓公佈的復工期消費數據顯示，於2月17日至3月16日一個月間，「瘦身塑形」類醫療服務銷量按月增逾31倍。（資料圖片）

內地新冠肺炎疫情漸見緩和，國內企業正加快復工節奏，帶動「宅」在家後的「瘦身塑形」服務需求趨旺盛。阿里巴巴 （09988） 旗下阿里健康 （00241） 於天貓公佈的復工期消費數據顯示，於2月17日至3月16日一個月間，「瘦身塑形」類醫療服務銷量按月增逾31倍。

除「瘦身塑形」醫療服務銷量外，相關藥物產品亦受歡迎。數據顯示，阿里健康大藥房、天貓醫藥平台上的左旋肉鹼、奧利司他、乳清蛋白等健身減肥類產品，近一個月的銷量均增超過1.5倍。

另外，快速變美的輕醫美護膚項目如「光子嫩膚」，近一個月「光子嫩膚」增1.7倍，因「復工口罩妝」而變得火熱的半永久紋眉，亦增逾4倍。

阿里健康醫美醫療行業運營負責人王亞軍分析，不少消費者因停工而宅在家，缺少運動或出現飲食過量的情況，隨著企業復工，他們希望能快速恢復到先前的健康狀態，以更好地投入工作，因此近日瘦身塑形等醫美項目的銷量增長特別明顯，需求甚至超越農曆假期前。

他又指，從阿里健康公佈的整體數據看，消費者通過購買增肌蛋白粉等產品健身減肥的同時，亦尋求快速的醫療手段達到瘦身、變美的目標，但提醒，消費者應認真篩選健康、安全的產品與服務。

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責任編輯：趙偉津