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【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言

環球社會熱點 18:11 2020/03/24

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【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言

美國疫情持續，新冠肺炎確診個案突破4.6萬宗。新冠肺炎疫情開始打擊美國的經濟，更令有些企業需倒閉。美國德州副州長帕特里克（Dan Patrick）指，很多像他一樣的老年人都願意犧牲自己生命，以換取後代的經濟強勁。

帕特里克接受《霍士新聞》訪問時指：

未有人前來過詢問我，作為一個老年人，會否願意犧牲自己生命，以換取為子孫後代保住所有美國人都愛的美國？ 如果這能夠交換，我很樂意。

（No one reached out to me and said， as a senior citizen， are you willing to take a chance on your survival in exchange for keeping the America that all America loves for your children and grandchildren？ And if that’s the exchange， I’m all in.）

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主持人追問帕特里克：

因此，基本上你認為這種疾病可以奪去你的生命，但這對你來說，並不是最可怕的事情。有一些事情甚至比死更糟？

（So you're basically saying that this disease could take your life， but that’s not the scariest thing for you. There’s something that would be worse than dying？）

帕特里克回答：

是。

帕特里克的言論惹大批網民批評，網民紛紛表示自己不願意看到年長的長輩為了避免經濟衰退而犧牲自己生命，又稱對帕特里克的言論感到憤怒。

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此前，美國總統特朗普（Donald Trump）對經濟停頓的憂慮，似乎更甚於疫情本身，稱經濟與生命同樣脆弱（Life is fragile and economies are fragile），又稱持續停頓比疫情更致命。

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