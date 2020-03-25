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疫情大爆發美股失控 留意哪些穩定指標？

金融經濟 07:30 2020/03/25

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盡管美國儲局推出無限量寛（QE）的重藥，惟美股仍未見大起色，主要由於新型肺炎疫情正全球爆發，令股市陷恐慌。事實上，早兩個月前中國疫情亦現大爆發，從中國的經驗，可從兩項數據率先預測疫情及美股何時初步受控。

全球單日增4萬個案 美國日增萬宗

目前疫情在多個地區大爆發，根據美國霍普金斯大學（Johns Hopkins University）持續更新統計，美國疫情嚴重，在過去1日新增確診數字破萬宗。現時美國的總確診數字已逾4.6萬宗，為全球疫第三嚴重的國家，數字僅低於中國及意大利。美國單日過萬宗的新增個案，為過去24小時全球新增個案最嚴重的國家。

按早前各地情疫發展，美國單日過萬宗新增的情況，相信疫情短情內難受控。

 

 

除了美國，全球疫情亦嚴重，根據美國約翰霍普金斯大學數據，在過去24小時，全球合共逾4萬宗疫症確診。各國每日新增個案湧現的情況，令環球陷驚慌，這情況與兩個月前中國的情況相似。目前疫情情況雖然兇險，各國的防疫措施亦升級，各國紛封國封城，以減低人口流動，避免疫症情人傳人。英美紛實施「居家令」，要求民眾留在家中避疫，並禁止民眾集會。

倘新增數字續降痊癒升 為初步受控訊號

現時各國的隔離手段，與中國早前應對疫情手法相似。以中國的經驗，在大幅降低人口流動及減少社交接觸後，料有效對應疫情。以中國為例，由疫情於1月底爆發，到疫情初步受控，歷時逾1個月。不過目前預測全球疫情何時受控還言之尚早，現時全球的情況與中國未必相同。

盡管全球疫情正爆發，但仍可留意多項疫情數字，以率先了解疫情降溫的訊號。首先是每日新增確診數字，現時是全球每日逾4萬宗，倘每新增數字持續回落，即顯示疫情初步受控，亦即是各國防控措施見效。

另一數據，是痊愈數字，倘每日痊愈數字持續上升，並高於每日新增確診數字，便是另一項利好數據。

現時疫情主導了美股及環球股市，令股市恐慌不止，從以上新增確診數字及痊愈數字，可以先行了解疫情何時受控情況，以及股市穩定的基礎。事實上，月前當中國疫情受控，港股曾一度由低位回升。

責任編輯：錢家鋒

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