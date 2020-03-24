政府請食飯　內地餐飲股反彈

疫情令全球各國經濟面對重大考驗，除了部署復工外，政府還要為如何刺激消費煩惱。不少政府如香港直接派錢，但市民隨時「儲起唔用」無法刺激經濟，因此亦有不少政府選擇消費券的模式，例如澳門就本周開始派消費券，5月開始可用。

內地於今年1月至2月，全國社會消費品零售總額按年跌兩成以上，刺激消費刻不容緩。中國官媒旗下的微信公眾號「俠客島」，亦表示消費券「很有必要」，為消費券放風，而部署省市政府已準備派消費券，南京於月中已派發3.2億元（人民幣，下同）消費券，河北、遼寧、濟南、杭州、寧波等亦推出數千萬到過億元消費券，刺激文旅、餐飲等。由本周四開始，廣西省將通過支付寶發放近億元人民幣的消費券，而南京、合肥、浙江、濟南等亦有類似措施。今次派發的消費券，是政府聯合阿里巴巴、支付寶，針對當地實際情況、消費者需求高低等制定電子消費券。

政府請大家開飯，餐飲股股價今日隨大市反彈，主打西北菜及酸菜魚的九毛九（09922）反彈4.4%，主打火鍋的呷哺呷哺（00520）反彈5.1%，而即將公布業績的海底撈（06862）及其同系供應商頤海國際（01579）均升7%以上。

留意「俠客島」同時提及復工才是刺激經濟的最重要措施，若內地能成功復工，不單經濟放緩的憂慮稍減，餐飲股亦應該有更多人光顧。