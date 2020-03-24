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【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）

商業 18:24 2020/03/24

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本報以顧客身份隨機向10間酒店查詢，發現當中7間均接受檢疫人士入住。(資料圖片)

新冠肺炎疫情持續蔓延，港府在本月19日起亦規定入境人士須接受強制檢疫14天，當中不少人或會選擇入住酒店，但究竟有哪一間酒店接受檢疫人士入住？入住期間可享有什麼服務，同時又有什麼入住限制？

本報以顧客身份隨機向10間酒店查詢，發現當中7間均接受檢疫人士入住。在可供隔離客入住的房間，至少4間酒店已經爆滿，最快需4月初才有房間提供，當中包括觀塘帝盛酒店、銅鑼灣利景酒店、如心南灣酒店及海景絲麗酒店，後者更需5月1日才有房間供應。

部份接受檢疫人士入住酒店詳情
酒店 入住限制 住宿服務 14晚價格 平均每晚價格 最快有房日期
觀塘帝盛酒店 意大利、韓國、武漢、湖北等地返港人士不能入住 清潔職員不會進入房間打掃 8,204元 586元 4月3日
檢疫人士集中某個樓層
天際萬豪酒店 入住的檢疫人士需「每人住一間房」 親友不得探訪 15,390 元 1,099元 即日
檢疫人士亦不得離開房間
需年滿18歲以上 沒有洗衣及打掃服務
支付1萬元按金 檢疫人士集中某個樓層
銅鑼灣利景酒店 沒有提及 清潔職員不會進入房間打掃 4,004元 286元 4月5日
檢疫人士集中某個樓層
如心南灣海景酒店 武漢、湖北等地返港人士不能入住 為檢疫房間提供每星期2次打掃 11,900元 850元 4月5日
包一日三餐
檢疫人士集中某個樓層
蘭桂芳酒店@九如坊 沒有提及 不會進入房間清潔，床單毛巾在房間門口交收 10,888元 (普通房) 777元 即日
所有外賣均要由員工代送到房間門口
尖沙咀華麗酒店 沒有提及 無清潔，垃圾桶、毛巾在房間門口交收 4,032元(網上預訂) 288元 即日
外賣只可送到房間門口
海景絲麗酒店 韓國大邱及慶尚北道、伊朗、意大利、武漢、湖北等地返港人士不能入住 無清潔，毛巾在房間門口交收 4,200元 300元 5月1日
外賣只可送到房間門口

房價方面，以14晚價錢計算，則介乎4000至16000元不等。其中最便宜的是香港銅鑼灣利景酒店，14晚房價為4004元，平均每晚只需286元；尖沙咀華麗酒店及海景絲麗酒店的14晚房價同樣只需4000多元，平均每晚房價分別為288元 (經永安旅遊網預訂)及300元。最貴的則是香港天際萬豪酒店，14晚需15,390 元。

尖沙咀華麗酒店職員指，要自行上網查詢房價。永安旅遊網平台顯示，3月31日至4月14日的14晚價格為4,032元。

入住限制方面，除了如心南灣海景酒店不接受從湖北及武漢返港的人士入住、香港觀塘帝盛酒店及海景絲麗酒店則不接受曾到韓國、伊朗及意大利等地區人士入住外，大部份酒店亦無特別提及入住限制。但根據衛生署指引，抵港前 14 日曾到韓國大邱及慶尚北道、伊朗、意大利艾米利亞－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區的人士，不論是否香港居民亦須入住檢疫中心進行檢疫。換言之，這些地區的返港人士需要直接入隔離營，無可能入住酒店。

至於酒店住宿服務及限制大同小異，普遍指外賣只可送到房間門口；清潔職員不會進入房間，只會把替換牀單、毛巾等放於房門外，唯獨如心南灣酒店則仍會為檢疫人士提供房間打掃服務。記者以市民身分查詢，該酒店職員稱可為檢疫房間提供每星期2次打掃，亦包括一日三餐。另外，香港天際萬豪酒店職員則強調，入住的檢疫人士不得離開房間，其親友亦不得探訪。

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記者：蘇穎琪、朱悅瀅

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