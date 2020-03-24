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【美國疫情】中美文宣戰？ 白宮促官員統一口徑反擊中國

環球社會熱點 17:14 2020/03/24

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白宮向政府官員發電文，指導他們如何回應疫情及對華關係問題。

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，中方曾稱新冠病毒源於中國，令美國政府相當不滿。美國傳媒報道，白宮向政府官員發指示，要求官員就疫情問題談及中國時，統一口徑，聚焦北京隱瞞疫情。

中美發言人「口水戰」 美國斥中國隱瞞疫情

【美國疫情】特朗普彭斯在場 白宮記者疑染病

美國網媒Daily Beast取得相信是白宮國家安全委員會，發予國務院的電文，內容包括中國疫情資料，如中國確診及死亡人數、各地營商環境、限制措施等。白宮並向政府官員提供指引，指導如何回答有關疫情及白宮對華關係問題。

報道引述美國官員指，白宫此舉相信旨在確保聯邦政府發言，尤其經常對外講話的高級官員口徑統一，與總統特朗普（Donald Trump）一致。有官員直言，被要求以所有途徑對外宣揚，一切都與中國有關（Everything is about China）。

【意大利疫情】確診死亡兩連降「見到曙光 勝利未至」

【美國疫情】「生命脆弱經濟也脆弱」特朗普稱不能長期封城

電文稱中國隱瞞疫情，散布有關新冠肺炎的不實資訊，指武漢及北京的中國共產黨官員，有責任向中國人民及世界通報威脅，因為他們最先知情。惟政府做的卻是隱藏消息長達數周，以及懲罰發聲的醫生及記者。

電文毫不留情批評中國，指多得中方的隱瞞，中國及國際專家錯失控制疫情重要窗口。白宮又稱中共正發動宣傳，試圖將疫情全球大流行的責任，轉移到美國身上。

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