【保誠業務】保誠CEO：集團業務穩健 員工表現英勇

▲ 保誠集團執行總裁Mike Wells（韋立思）指，集團業務及財政仍保持穩健，會定期發布有關疫情發展對業務影響。

新冠肺炎威脅全球企業，隨着多國實施出入境限制，連帶部分商業活動亦被逼暫停。保誠集團 （02378） 執行總裁Mike Wells（韋立思）發信指，形容不論公共健康抑或經濟層面都正處於極度不穩定的情況，但集團業務及財政仍保持穩健，亦因此決定會定期發布有關疫情發展對業務影響的更新，保持透明度。

Wells在信中表示，在亞洲的員工已經面對疫情數個月，形容他們表現英勇，在艱難的環境下繼續向客戶提供服務。但疫情已由區域性事件迅速恐化至全球大流行，在英美及非洲的員工正參考亞洲員工的應對方式，並強調業務連續計劃（business continuity plan）順利執行。

他續指，集團的財政亦繼續保持穩健，集團美國業務Jackson，截至去年底止風險基礎資本比率（RBC）處366%，而即使近月市場極度波動，Jackson的資本比率現時仍大致處於與相若水平。

此外，保誠在本月初宣布將着手籌備分拆Jackson少數權益在美國上市事宜。Wells指，鑑於目前市況波動，方案最終落實與否要視乎市場情況，因此董事會亦會積極採討有關Jackson的其他方案。

保誠今日收報78.5元，升4.8%。

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