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【美國疫情】堅持自家製檢測 專家批造成重大延誤

環球社會熱點 17:38 2020/03/24

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【美國疫情】堅持自家製檢測 專家批造成重大延誤

美國疫情蔓延全國50州，確診突破4.6萬人。美國接受新冠肺炎病毒檢測的人數持續落後，醫療系統尚未達到現時所需，主因自家製的工具存缺陷，須重新製造。專家批評，華府堅持使用自製檢測，造致重大延誤。

白宮應對疫情特別工作小組成員透露，美國截至上周五，有17萬人接受了病毒檢測。對比起南韓，已有逾30萬人接受檢測。美國人口是南韓的6倍以上，接受檢測的人口佔比可算是十分少。

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美國公共和私人實驗室在過去幾周，相繼提高檢測能力，但仍未滿足檢測需求，甚至潛在健康問題的病人，都無法檢測。國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）承認，醫療系統尚未達到現時所需，未能做到替所有需要人士進行檢測。

中國在武漢發現新型冠狀病毒後不久，世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）發布一項規章，包括規定所有國家都應進行病毒檢測。

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不過，美國疾病控制及預防中心（CDC）沒有遵循該建議，反而開發自己的測試工具。世衛發言人早前表示，未向CDC提供任何檢測，因美國通常具有自行生產檢測的能力。

CDC上月初稱，將開始向全國實驗室運送測試工具，但公共實驗室其後發現工具存缺陷。CDC一名官員在2月中表示，有一部分測試工具需重新製造。

當實驗室首次收到測試工具時，會驗證是否有效。公共衛生實驗室協會行政總裁貝克爾（Scott Becker）指，該批測試工具顯示的結果不確定，故斷定為測試無效。

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哈佛大學醫學院流行病學助理教授家米納（Michael J. Mina）指出，CDC除了最初送到的檢測工具有缺陷，向實驗室提供的訊息亦有限，加劇了混亂；實驗室有2星期幾乎「沉默」了。

他說：

雖然我們現在走在正確的軌道上，但不幸的是，作為一個國家，我們已經落後了幾個星期。

全球大流行預防專家科寧迪克（Jeremy Konyndyk）同意米納的說法，指CDC卻堅持自家製檢測，造成了重大延誤。

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