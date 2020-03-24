【美國疫情】德州床位不足 停止墮胎服務 

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情於全球大流行，美國疫情持續惡化，德克薩斯州州檢察長辦公室下令，所有提供人工流產的診所應遵守該州新規定，立即停止提供墮胎服務，和暫時非必需的醫療手術。

德克薩斯州州檢察長辦公室稱：「任何在醫療上對維持母親的生命或健康均非必需的墮胎服務都必須暫停。違者將最高罰款1000美元（約7800港元）或監禁180天。」

德州州長阿伯特（Greg Abbott）上周日（22日）發布一項行政命令稱，德州為應對新冠肺炎會增加醫院病床。德州州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）周一（23日）補充，作為該法令的一部分，必須暫停墮胎服務。

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帕克斯頓表示：「無人可以豁免州長行政命令的約束，那些違反州長命令的人將受到法律的全面製裁。」

醫療公司Whole Woman's Health總裁米勒（Amy Hagstrom Miller）在德州設有三個提供墮胎服務的衛生中心，她稱：「全球大流行期間的緊急行動應促進所有人的健康和安全，而不是強迫延遲急需的護理服務，否則可能會使他們的健康狀況惡化。患者並不能等到疫情結束後才接受安全的流產護理。」

另外，俄亥俄州亦下令中止墮胎服務，目的是為醫護人員保留更多個人防護設備和其他醫療資源。俄亥俄州州檢察長上周要求任何需要使用個人防護設備的墮胎程序，包括手套和口罩，都必須停止。

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責任編輯：曾子龍