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SmarTone 指定門市下星期實測！體驗三星Galaxy S20 x 5G速度

科技 17:02 2020/03/24

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SmarTone將於下星期，在三家指定分店包括：將軍澳中心、IFC、APM分店，採用由愛立信5G產品提供的5G網絡；香港電訊日前亦宣布由4月1日起，於csl旺角旗艦店設「5G服務體驗專區」。

本地3家電訊商包括3香港、香港電訊、中移動日前已公布5G服務月費，並將於4月1日正式開放用戶使用。數碼通（SmarTone）日前亦宣布未來５年將聯手5G網絡供應商愛立信（Ericsson），並為其唯一供應商，推出5G服務計劃。另將予用戶使用三星新手機Galaxy S20實測5G速度。

SmarTone將於下星期，在三家指定分店包括：將軍澳中心、IFC、APM分店，採用由愛立信5G產品提供的5G網絡。用戶可使用三星 Galaxy S20 系列，體驗5G網速，如視像對話效果、測試影片效果、遊戲體驗等。

＞＞＞【5G手機】1.08億像素夜攝功能有幾勁？實試旗艦機Galaxy S20 Ultra

＞＞＞【三星實測】Galaxy S20功能大升級　驚人100倍變焦登場（有片）

＞＞＞三星、小米搶閘出新機　Galaxy S20 Ultra VS 小米 10 Pro有何賣點？

SmarTone為首家非採用華為5G技術的本地電訊商，並預計將於今年中正式推出服務，惟收費方案則有待官方公布。有興趣用戶就可到現場實試非採用華為技術的5G網絡了！

順帶一提，香港電訊日前亦宣布於csl旺角旗艦店設「5G服務體驗專區」，由4月1日起，用戶可親身到該店體驗5G手機及不同的視聽娛樂服務。

＞＞＞【5G】中移動5G方案登場　最平體驗價198元享30GB

＞＞＞【5G】唯一不採用華為5G電訊商？SmarTone 未來５年夥愛立信推5G

＞＞＞香港電訊公布5G方案　今年內5G覆蓋全港90%

責任編輯：張寶燕

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